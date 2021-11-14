Дорофєєва жахнула наслідками поїздки до Єгипту, після якої опинилася в лікарні

Надя Дорофєєва минулого тижня сильно отруїлася в Єгипті і її поклали в лікарню. Пізніше популярна співачка зізналася, що їй довелося провести деякий час під крапельницею, і медики не могли встановити її п'ять разів. Через це у артистки залишився величезний синець на лівій руці.

Відповідне фото вона опублікувала в Instagram-сторіс.

Надя Дорофєєва показала наслідки поїздки до Єгипту (фото: instagram.com/nadyadorofeeva) "Єгипет, я не сумую", - підписала фото Дорофєєва. Співачка зізналася, що панічно боїться уколів. Пізніше стало відомо, що Дорофєєвій стало погано через несвіже барбекю. Через проблеми зі здоров'ям довелося скасувати концерт 6 листопада. Зараз співачка почувається добре. Вона виступає і записує нові відео в сторіс.