Дорофеева ужаснула последствиями поездки в Египет, после которой оказалась в больнице

Надя Дорофеева на прошлой неделе сильно отравилась в Египте и ее положили в больницу. Позже популярная певица призналась, что ей пришлось провести некоторое время под капельницей, и медики не могли установить ее пять раз. Из-за этого у артистки остался огромный синяк на левой руке.

Сейчас певица чувствует себя хорошо. Она выступает и записывает новые видео в сторис.

Певица призналась, что панически боится уколов. Позже стало известно, что Дорофеевой стало плохо из-за несвежего барбекю. Из-за проблем со здоровьем пришлось отменить концерт 6 ноября.

Напомним, четыре года назад Дорофеевой удалили фиброаденому - доброкачественную опухоль молочной железы. Все эти годы после операции певица скрывала шрам на груди.

Во всемирный день без бюстгальтера, который отмечается 13 октября, Дорофеева приняла решение, что больше скрывать этот шрам не будет и показала его.

Она также напомнила всем девушкам, как важно проводить регулярные осмотры на рак молочной железы, чтобы вовремя предотвратить проблему в случае чего.

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