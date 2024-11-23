Дорофеева и ее мама со слезами встретились в Киеве. Трогательное видео

Дорофеева встретилась с мамой

Так, 22 ноября певица дала "сольник" во Дворце спорта. Это событие было очень важным для Нади.

Из-за того, что певица родилась и выросла в Крыму, а сейчас ее мама очень редко появляется на публике, в сети уже давно "гуляют" слухи о том, самый родной для Нади человек до сих пор живет во временно оккупированном Симферополе. Впрочем, сама звезда это никак не комментирует.

Мама Дорофеевой (фото: instagram.com/mama.dorofeeva)

"На концерт к DOROFEEVA пришла ее мама. Недавно певица посвятила ей песню "Вкрали (Мамо)", которая во время шоу не прозвучала. Певица называет тему семьи очень болезненной и личной, поэтому не комментирует все, что с ней связано. Вероятно, мама исполнительницы продолжает жить в родном Симферополе, который в оккупации уже десять лет", - отмечается в Telegram-канале "Музвар".

На видео, которое в Stories показал музыкальный обозреватель Роман Бутурлинов, мама Дорофеевой встречала дочь со слезами. Они трогательно обнялись и не скрывали, что очень рады видеть друг друга.

Что известно о семье Дорофеевой

Родители певицы развелись, когда Надя была маленькой. Ее мать потом вышла за другого, этот мужчина стал для Дорофеевой отчимом.

Мама и отчим Дорофеевой (фото: instagram.com/mama.dorofeeva)

Также она поддерживала отношения с родным отцом.

Как выглядит мама Дорофеевой (фото: instagram.com/mama.dorofeeva)

Она училась в Симферополе, затем отправилась в Киев. Также Дорофеева пыталась построить карьеру в РФ, где тоже работала. В 2010 году она стала выступать с Позитивом в составе группы "Время и стекло".

Дорофеева с мамой (фото: instagram.com/mama.dorofeeva)

Ее мать все это время жила в Крыму. До 2019 года женщина вела соцсети и часто публиковала фото с дочерью. Впрочем, после начала полномасштабной войны мама Дорофеевой не сообщала, где она живет. В 2023 году женщина появлялась на совместных фото с Надеждой, но переехала ли она в Киев - остается загадкой.

"Я даже не представляю, когда мы увидимся снова. Я так скучаю по семье и мечтаю встретиться. До полномасштабного российского вторжения близкие постоянно приезжали ко мне в Киев. Для меня это большая боль и очень сложная тема. Моя семья - это самое важное, что у меня есть", - говорила певица в 2022 году.