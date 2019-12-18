Дорн йде зі сцени: скандальний співак зробив заяву (відео)

Дорн перестане давати концерти (фото: instagram.com/dorn_ivan)

Іван Дорн оголосив про те, що покидає сцену і назвав причину

Відомий український співак Іван Дорн заявив, що не буде більше займатися музикою, а замість цього почне зніматися в кіно. Про це скандальний артист розповів в інтерв'ю російському виданню.

Дорн розповів, що взяв участь у зйомках фільму "Петрови в грипі" російського режисера Кирила Серебреннікова. Він заявив, що його найбільше непокоїло те, чи сподобалася режисерові його гра.

Дорн на зйомках фільму "Петрови в грипі" (фото: instagram.com/dorn_ivan)

Серебренніков залишився задоволений грою Дорна, і порадив співакові продовжувати зніматися у фільмах. Крім того, він заявив, що вірить в успішну акторську кар'єру музиканта.

"Тому я завершую свою кар'єру співака і починаю ставати актором", - заявив Іван Дорн.

Дорн на зйомках фільму "Петрови в грипі" (фото: instagram.com/dorn_ivan)

Варто зазначити, що така новина приголомшила шанувальників музиканта, і вони почали питати його про це в Instagram. Дорн відповів, що насправді він не кидає музику і просто пожартував. При цьому він додав, що залишає музику на рік.

Дорн перестане давати концерти (відео: YouTube)

Співак також розповів журналістам, що за останні п'ять років він не знімався ні в одному фільмі, крім своїх кліпів. Це пов'язано з тим, що у нього було два невдалих досвіда в кінематографі, після чого він прийняв для себе рішення більше не зніматися в кіно.

Дорн на зйомках фільму "Петрови в грипі" (фото: instagram.com/dorn_ivan)

Але Серебренніков побачив у музиканті актора і запропонував йому знятися у своєму фільмі. Дорн погодився, тому що ставиться з повагою до цього режисера.

Він зазначив, що йому завжди цікаво грати героя, який абсолютно не схожий на нього. Дорн розповів, що у нього було всього два дубля і ролик з ним тривав 18 хвилин.

Дорн на зйомках фільму "Петрови в грипі" (фото: instagram.com/dorn_ivan)

Варто зазначити, що Серебренніков продовжує знімати свій фільм, і Дорн дуже хоче побачити, що вийшло.