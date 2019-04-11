Дорн заспівав російську народну пісню: берізки і косоворотки (відео)

Іван Дорн в кліпі на російську народну пісню "Мужа дома нету" (скріншот)

Іван Дорн знявся в кліпі на російську народну пісню "Мужа дома нету"

Іван Дорн заспівав російську народну пісню "Мужа дома нету" і знявся в кліпі на цю композицію. Цей трек був створений українським артистом у співпраці з 36-річною москвичкою Тіною Кузнєцовою, відомою також під творчим псевдонімом Zventa Sventana.

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Пісня "Мужа дома нету", за словами росіянки, є "народним танцювальним трансом", застереженням про те, як нестримні веселощі можуть відвести на темну сторону сили.

У ролику Дорн і Кузнєцова показані в російських народних костюмах і косоворотках, гуляють по лісі і танцюють навприсядки на тлі берізок.

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Багатьом користувачам з Росії сподобався трек і відео, хоча вони і називають їх "наркоманськими".

Іван Дорн і Zventa Sventana заспівали російську народну пісню "Мужа дома нету"

А ось українці залишають гнівні коментарі. На думку більшості наших співвітчизників, серед яких чимало фанатів творчості Дорна, 30-річний Іван в даній ситуації вчинив як зрадник свого народу.

Ваня, ти вже визначся, нарешті: ти їх чи наш?

Ваня, чий Крим?

А українську народну слабо зварганити?

Не зайшло. Черговий комерційний трек без особливого смислового навантаження, розрахований на невибагливого янгстера. Мета досягнута - піпл хаває.

Тим, хто любить берізки - місце на смереках. Що ти досі робиш в Україні, зраднику?

Перестану зневажати його тільки якщо він заспіває "Ой, у вишневому садочку".

Музика крута. Але блін! Треба ж мати якесь почуття власної гідності! Як можна гоцати з к@ц@п@ми, поки вони вбивають твоїх друзів і шанувальників?

Додамо, що аудіоверсія цього треку була представлена на початку березня. Тоді Дорну вже дісталося за колаборацію з представницею країни-агресора і російську народну пісню.

Тим часом Іван Дорн буде представляти Україну на одному з найбільших фестивалів світу.