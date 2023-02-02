Предотвратит множество смертей: ученые назвали способ пережить летнюю жару
Новое исследование показало значительную роль высадки деревьев в городах для снижения пагубного влияния высоких температур на людей, вплоть до смертей из-за жары, в контексте глобального потепления.
Соответствующая работа ученых из Барселонского института глобального здравоохранения опубликована в медицинском журнале Lancet.
Специалисты обращают внимание, что высокие температуры окружающей среды связаны со многими последствиями для здоровья, включая преждевременную смертность.
Ученые прогнозируют, что сочетание глобального потепления из-за изменения климата и расширения глобальной застроенной среды приведут к интенсификации явлений, известных как эффект городских островов тепла (в городах температура значительно выше, чем в сельских районах, из-за замены растительности и зеленых насаждений дорогами и зданиями, которые поглощают тепло), что будет сопровождаться неблагоприятными последствиями для здоровья населения.
В то же время городская зеленая инфраструктура может снизить жару и, соответственно, сократить число людей, умирающих от высоких температур в летнее время, когда температура может достигать опасного уровня, убеждены исследователи.
Согласно анализу данных о смертности в 93 европейских городах за лето 2015 года, 6700 летальных случаев можно отнести к более жаркой городской среде.
Как подсчитали ученые, почти 40% этих смертей можно было бы избежать, если бы зелень в городах была увеличена на 15-30%.
Учитывая прогнозы о дальнейшем усилении жары в результате изменения климата, вместе с чем может увеличиться количество смертей от высоких температур, исследователи призывают уже сейчас увеличивать городские зеленые насаждения минимум на 15%, чтобы значительно снизить риски гибели людей из-за аномальной жары.
Результаты данной научной работы призваны побудить градостроителей и политиков включать зеленые насаждения в свои проекты, говорит соавтор исследования Марк Ньювенхуйсен, директор по городскому планированию, окружающей среде и здоровью в Барселонском институте глобального здравоохранения.
Он также обращает внимание, что зеленые насаждения оказывают на людей и другие положительные эффекты - в частности, уменьшая сердечно-сосудистые заболевания, случаи деменции и плохого психического здоровья, а также улучшение когнитивных функций.
Отметим, что по данным Всемирной организации здравоохранения, экстремальная жара является причиной сотен тысяч смертей во всем мире каждый год, и связана с повышенным риском заболеваний, включая болезни сердца, диабет и ожирение.
Добавим также, что по расчетам искусственного интеллекта, даже после существенного уменьшения количества вредных выбросов в атмосферу процесс глобального потепления уже не остановить, и в ближайшие 10-12 лет Земля нагреется еще больше.
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