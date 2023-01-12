2023 год может стать самым теплым за всю историю: почему это опасно

Климатологи прогнозируют, что 2023 поразит людей своими температурными рекордами. Вероятно, он станет самым теплым за последние 173 года. Однако в этом кроется определенная опасность. Это означает, что глобальное потепление продолжается.

Об этом сообщают на сайте американского агентства климатических исследований NOAA.

Каким станет климатический 2023 год

Эксперты говорят, что 2023 год может стать самым теплым за последние 173 года. Об этом говорят очень теплые глубокие воды в тропической западной части Тихого океана.

"Колебание температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана, что заметно влияет на климат. Во время теплой фазы течение приносит тепло моря в более высокие широты, часть которого выбрасывается в атмосферу в результате испарения", - говорят специалисты.

Эта фаза может наступить уже весной или летом 2023 года. В этот период можно будет наблюдать глобальные рекордные температуры по всей Европе. В то же время следует ожидать частые засухи.

В результате глобального потепления может исчезнуть половина флоры и фауны (фото: ukrinform.ua)

В глобальном масштабе это говорит о:

рекордную засуху и жару в Южной Африке

тропические леса в Бразилии и Венесуэле будут гореть еще больше

жара в Юго-Восточной Азии будет достигать от 45 до 50 градусов

северо-восточное побережье США также будет слишком теплым

2022 год уже стал одним из самых теплых с 1850 года, несмотря на действие холодного течения Ла-Нинья. Похоже, что 2023 год имеет для человечества еще больше сюрпризов, чем его предшественник.

Что такое глобальное потепление

Глобальное потепление - это постепенное повышение температуры поверхности Земли и океана. Основными причинами являются изменения во внешних факторах, например, фауне и флоре, деятельности человека и т.д.

С 1978 года ученые начали фиксировать еще одну возможную причину - выбросы солнечной радиации. Однако известно, что это не влияет на температурные изменения очень существенно.

Изменение климата может привести к глобальным изменениям в природных и социальных системах. Некоторые масштабные изменения могут произойти в течение короткого времени.

Вероятность наступления резких изменений очень низка. Для этого нужно иметь более высокие показатели глобального потепления, которое происходит в течение большого промежутка времени.