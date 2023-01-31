Совсем скоро Земля нагреется еще сильнее: ученые бьют тревогу

Искусственный интеллект сообщил ученым, что даже после существенного уменьшения количества вредных выбросов в атмосферу процесс глобального потепления уже не остановить. В течение следующих 10-12 лет Земля нагреется еще больше.

Об этом пишут в издании Associated Press.

Какие изменения могут произойти в климате

"Мир, вероятно, пересечет согласованный международными соглашениями порог изменений климата примерно через десятилетие, и продолжит нагреваться, преодолев следующий тепловой порог в середине века даже при существенном уменьшении вредных выбросов", - говорится в сообщении.

По прогнозам искусственного интеллекта, Земля превысит отметку в 1,5 градуса нагрева между 2033 и 2035 годами. Эти предсказания совпадают с другими методами прогнозирования.

Среди ученых снова разгорается дискуссия о том, можно ли еще ограничить глобальное потепление до 1,5 градусов по Цельсию, как это предусмотрено Парижским климатическим соглашением 2015 года, чтобы минимизировать наиболее губительные последствия изменения климата.

Тем не менее мир уже потеплел на 1,1-1,2 градуса с доиндустриальных времен или середины 19 века, говорят ученые.

Первым признаком глобального потепления стало таяние ледников Антарктиды (фото: Freepik)

Ученый из Стэнфорда Ноа Диффенбау сообщил, что можно избежать нагревания на 2 градуса путем сокращения выбросов в атмосферу до нуля в год. Это должны сделать многие страны одновременно.

ИИ подсчитал, что мир достигнет отметки в 2 градуса примерно в 2050 году. При уменьшении загрязнения это наступит в 2054 году. А вот Межправительственная группа экспертов по изменению климата ООН считает, что это наступит только в 2090-х годах.

Поэтому из-за этой контрастности выводов, эксперты заявили, что пока рано полностью доверять выводам искусственного интеллекта, ведь необходимо провести дополнительные исследования для понимания полной картины.