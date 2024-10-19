Как вырастить богатый урожай грибов зимой в своем доме
Выращивание грибов дома - это не очень сложный процесс, который позволяет получить свежие продукты прямо со своего подоконника или балкона. Какие грибы лучше всего растут в искусственных условиях и как за ними ухаживать?
РБК-Украина (проект Styler) объясняет, как выращивать грибы дома и собрать богатый урожай.
Какие грибы лучше выращивать дома
Для домашнего выращивания грибов лучше всего подходят следующие виды:
- Вешенки - их лучше всего выращивать на соломе или древесных отходах.
- Шампиньоны - используют для их выращивания навоз, преимущественно конский.
- Шиитаке - выращиваются на опилках из лиственных деревьев или на специальных деревянных блоках.
Эти грибы известны своей неприхотливостью и быстрым ростом, что делает их идеальными для начинающих. Важно выбирать те грибы, которые вам нравятся, ведь процесс ухода за ними схож, но результаты разные по вкусу и внешнему виду.
Как выбрать грибницу
Грибница, или микориза, - это своеобразная "корневая система" грибов, которая используется для посадки и выращивания. Основные рекомендации при выборе грибницы:
- Купите готовую грибницу - для начинающих это самый простой вариант, поскольку выращивание из спор сложнее и требует больше знаний.
- Выбирайте надежных поставщиков - грибницу можно приобрести в садовых магазинах или через интернет. Важно следить за качеством.
Есть два основных типа грибницы: зерновая и компостная. Зерновую микоризу высевают на субстрат, присыпая землей, а компостную разлагают на расстоянии в 10-20 см, углубляя на 4-5 см.
Посадка грибницы (изображение: скриншот видео youtube.com/@just_alex)
Пошаговая инструкция по выращиванию грибов на дому
Стерилизация субстрата
Если вы используете солому или опилки в качестве основы для грибов, обязательно простерилизуйте их:
- Замочите субстрат в воде, чтобы он хорошо пропитался.
- Поместите его в микроволновку и нагревайте несколько минут, чтобы убить вредные микроорганизмы.
Посев микоризы
- После стерилизации постепенно смешайте грибницу с субстратом.
- Разложите все в контейнер или лоток и поместите на подушку при 21°C, оставив в темном месте на несколько недель.
Оптимальные условия для роста
- Перенесите субстрат в прохладное темное место, например, в амбар.
- Регулярно опрыскивайте водой и следите, чтобы субстрат оставался влажным.
Уход за грибами
Влажность. Поддерживайте влажность на уровне более 75%. Для этого можно накрыть контейнер с грибами влажной тканью или использовать распылитель.
Температура. При первичном росте грибов держите температуру на уровне 25-27°C. После появления грибной нити снижайте до 13-16°C.
Освещение. Грибы не нуждаются в ярком свете, главное – создать стабильные условия для их роста.
Грибы растут довольно быстро (изображение: скриншот видео youtube.com/@just_alex)
Сбор урожая
Когда грибы полностью вырастут, можно начинать сбор урожая. Вот несколько рекомендаций:
- Собирайте грибы, когда шапочки отделяются от ножек - это сигнал, что они созрели.
- Обрезайте грибы ножом, чтобы не повредить грибницу и дать ей возможность продолжить рост.
- Храните свежие грибы в холодильнике в бумажном пакете сроком до недели.
Раньше мы писали, как правильно хранить грибы, чтобы не отравиться.
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При написании материала были использованы источники: издания и сайты Growershouse.com.ua, Yaskravaklumba.com.ua, Landlord.ua.