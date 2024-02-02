Выплаты ВПЛ: 6 важных изменений, которые должен знать каждый переселенец

В конце января Кабмин принял постановление, которое существенно обновило подходы к социальной поддержке внутренне перемещенных лиц и других уязвимых категорий. В частности, до 1 марта помощь на жительство автоматически продлена всем переселенцам.

Обо всех важных изменениях, которые нужно знать переселенцам, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Юридического советника для ВПЛ в Facebook.

ВПО разделили на категории

Фактически переселенцев разделили на две категории в зависимости от их индивидуальных обстоятельств и времени обращения за помощью на жительство. Отдельным ВПЛ помощь еще на 6 месяцев будет продлена автоматически, другим - в течение февраля-марта следует обратиться с заявлением для продления помощи.

Уточнен термин "неработающее трудоспособное лицо"

Депутаты конкретизировали, что означает термин "неработающее трудоспособное лицо". Согласно определению, это гражданин, достигший 18-летнего возраста и по состоянию здоровья способный к трудовой деятельности, но не работает, не проходит военную службу, не занимается предпринимательской деятельностью или профессиональной независимой деятельностью. А также не получает образование на дневной форме в учреждениях общего среднего, профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего, высшего образования.

Нужно заполнять анкеты по поводу потребности в няне

При подаче заявления на получение помощи на проживание внутренне перемещенному лицу должны предлагать заполнить опросник о необходимости (или отсутствии потребности) в услуге по уходу за ребенком "муниципальная няня" по форме, установленной Минсоцполитики.

Некоторым категориям оставят выплаты даже после восстановления жилья

В случае восстановления жилого помещения, обеспечение жильем для постоянного проживания или жильем, отнесенным к фондам временного проживания ВПЛ выплата пособия прекращается. Но предусмотрены исключения из этого общего правила. Выплаты не заберут в:

детей-сирот

детей, лишенных родительской опеки

лиц из их числа в возрасте до 23 г., прибывших из временно оккупированной РФ территории Украины)

Урегулирована ситуация с получением ежегодной или единовременной помощи

Наконец урегулирована ситуация с получением ежегодной или единовременной государственной денежной помощи лицу, в отношении которого установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины.

Теперь получение такой помощи не учитывается при исчислении среднемесячного совокупного дохода семьи.

А также не будет следствием прекращения выплаты пособия на проживание ВПЛ даже если:

ВПЛ имеет на депозитном счете (счетах) средства в общей сумме, превышающей 100 тыс. грн, или облигации внутреннего государственного займа, срок погашения которых наступил или определен моментом предъявления требования, на общую сумму, превышающую 100 тыс. грн

ВПЛ приобрело иностранную валюту/банковские металлы на общую сумму, превышающую 100 тыс. грн

ВПЛ осуществило покупку квартиры (дома) за счет средств, выделенных из государственного бюджета местным бюджетам на выплату денежной компенсации за причитающиеся для получения жилые помещения

Трудоспособные, но безработные ВПЛ могут получать выплаты для малообеспеченных семей

Предусмотрено право трудоспособных, но не трудоустроенных по завершении получения помощи ВПЛ на получение помощи малообеспеченным семьям.