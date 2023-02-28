Помощь для семей погибших военных: сколько выплачивают и как ее получать

В феврале прошлого года Кабмин принял решение о выплате одноразового пособия семьям погибших военнослужащих в размере 15 000 000 гривен. В феврале 2023 года произошли некоторые изменения.

Кто сможет получить единовременную денежную помощь, рассказывают на странице "Юридическая сотня" в Facebook .

Кому выплатят пособие

1 февраля 2023 года были зарегистрированы приказы, касающиеся изменений в выплате ОДП (единоразовая денежная помощь) в случае гибели военнослужащих ГПСУ (пограничная служба) и НГУ (Национальная гвардия Украины). Те же изменения касаются и военнослужащих ВСУ.

Помощь выплачивается, если:

военный погиб во время действия военного положения

военный погиб в результате ранения/контузии/травмы/увечья, которое произошло в период действия военного положения во время защиты Родины

военный погиб при участии в боевых действиях или других мероприятиях

Выплата должна быть произведена не позднее одного года после ранения/травмы или другого повреждения.

Получить денежную единовременную помощь могут:

родители погибшего

жена/муж, не женившиеся во второй раз

дети, у которых нет и не имели своих семей

дети, имеющие свои семьи, но ставшие лицами с инвалидностью до достижения совершеннолетия

дети, оба родителя которых погибли или пропали без вести

Вместе с тем на помощь не могут рассчитывать лица, которые:

на постоянной основе проживают в России или Белоруссии

осужденные за государственную измену, коллаборативную деятельность, пособничество государству-агрессору

Как оформить выплату

Прежде всего важно знать, что если лицо, непосредственно имеющее право на ОДП, не оформляет это в течение 3 лет, выплата распределяется между другими лицами, также имеющими на это право.

Семью погибшего военного должен уведомить территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК СП) или воинскую часть. Один из этих органов выдает свидетельство смерти. Это первый необходимый документ.

Командир воинской части погибшего в течение 10 дней должен передать родственникам следующие документы:

выписка из приказа об исключении погибшего из списка личного состава воинской части

документ, свидетельствующий о причинах и обстоятельствах гибели военного

выписка из личного дела о составе семьи военнослужащего

Чтобы получить выплату, необходимо обратиться с заявлением в ТЦК и СП или уполномоченное подразделение другого силового ведомства. При этом к заявлению следует добавить:

копию свидетельства о смерти

выписку из приказа об исключении погибшего из списка личного состава воинской части

документ, свидетельствующий о причинах и обстоятельствах гибели военного

выписку из личного дела о составе семьи военнослужащего

копию врачебного свидетельства о смерти

копию страниц паспорта получателя единовременной помощи с данными о ФИО и месте регистрации

копию свидетельства о рождении погибшего (для выплаты пособия родителям)

копию свидетельства о браке (для выплаты жене)

копию свидетельства о рождении ребенка (для выплаты детям)

копию решения суда или нотариально удостоверенной сделки, подтверждающей факт пребывания заявителя на содержании погибшего (предоставляют лица, которые не были членами семьи погибшего, но находились на его содержании).

Как происходит выплата

Произошли некоторые изменения в порядке выдачи этих выплат. На первом этапе семья погибшего получает 1/5 суммы, а остальное государство выплачивает ежемесячно на протяжении следующих 40 месяцев.

"То есть на первом этапе - 3 000 000, в дальнейшем 300 000 грн в месяц (пропорционально по количеству членов семьи погибшего)", - пишут специалисты.