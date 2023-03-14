Помогают выстоять в самом "аду": украинские пенсионеры отправляют ВСУ особенные подарки

Что говорят военные

Боец 112-бригады терробороны Вооруженных сил Украины Игорь вспоминает, что помогло выстоять на передовой в конце осени в Донецкой области. Тогда по селу Белогоровка российские оккупанты вели прицельный огонь.

Военные должны были быть на передовой позиции два дня, а застряли там на две недели. Над головой продолжались непрерывные обстрелы, тогда у одного из собратьев в карманах были пакетики с орешками. Их однажды привозили волонтеры и он прихватил себе несколько пакетиков

"Каждый раскрывает, а там орешки и пожелания. На каждом сердце было пожелание. У одного: "Побеждайте! Вы стоите за нас. Мы вас любим". И подпись - Оля 3-В класс. И все так оооо, как красиво. И настроение улучшается. Второй пакет открываем. "Слава Украине. Бомбите их. Благодарю вас. Василий 5 класс. Держитесь! Я отрываю бумажное сердечко, там написано: "Слава Украине, баба Галя и номер телефона", - вспоминает Игорь.

Военный Игорь (скриншот)

В частности, Игорь решил отблагодарить бабу Галю и прямо из окопа отправил ей сообщение.

"Добрый вечер, меня зовут Игорь. Я с первого дня на войне. 165 дней на нуле... На позиции сидим под дождем, но в груди и на душе тепло, потому что получил бумажное сердце! Спасибо Вам и Слава Украине", - написал военный.

Военный отправил сообщение пенсионерке (скриншот)

После этого ребята держали позицию и ждали ответа от бабы Гали. Шутили, что в такой ад им никто не пишет. Ответ от женщины пришел спустя некоторое время.

"Героям Слава! Мне очень приятно, что я чем-то маленьким, но важным смогла вам помочь. Мы три пенсионерки из "Батальона Орешек" собираем пакетики и отправляем всем ребятам на передовую", - написала Галина Козлова.

Как пенсионеры складывают пакетики с орешками

"Батальон Орешек" дислоцируется на Волыни, в нем уже не три пенсионерки, а шесть. Женщины говорят, что уже упаковали 30 тысяч пакетиков со вкусностями для украинских воинов.

"Батальон Орешек" (скриншот)

Орехи сначала лущат, затем сушат, дальше фасуют и в каждый пакетик записочка.

Что написано от души на маленькой бумажке - становится большой поддержкой на передовой.

"Благодарю вас огромное. Я тот самый боец, который нашел бумажное сердце. Мы были в такой ситуации, когда такие сердца поддерживали нас. Спасибо! Что вы существуете, за вас будем грызть", - говорят военные.

Пакеты с орешками для военных (скриншот)