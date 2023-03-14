Допомагають вистояти у самому "пеклі": українські пенсіонери відправляють ЗСУ особливі подарунки

Що кажуть військові

Боєць 112-бригади тероборони Збройних сил України Ігор згадує, що допомогло вистояти на передовій у кінці осені у Донецькій області. Тоді по селу Білогорівка російські окупанти вели прицільний вогонь.

Військові мали бути на передовій позиції два дні, а застрягли там на два тижні. Над головою тривали безперервні обстріли, тоді один із побратимів у кишенях мав пакетики з горішками. Їх якось привозили волонтери і він прихопив собі кілька пакетиків.

"Кожен розкриває, а там горішки і побажання. На кожному серці було побажання. В одного: "Перемагайте! Ви стоїте за нас. Ми вас любимо". І підпис - Оля 3-В клас. І всі так оооо, як гарно. І настрій покращується. Другий пакуночок відкриваємо. "Слава Україні. Бомбіть їх. Дякую вам. Василь 5 клас. Тримайтесь! Я відриваю паперове сердечко, там написано: "Слава Україні, баба Галя і номер телефона", - пригадує Ігор.

Військовий Ігор (скриншот)

Зокрема, Ігор вирішив віддячити бабі Галі і прямо з окопу відправив їй повідомлення.

"Добрий вечір, мене звати Ігор. Я з першого дня на війні. 165 днів на нулі... На позиції сидимо під дощем, але у грудях і на душі тепло, бо дістав отримав паперове серце! Дякую Вам і Слава Україні", - написав військовий.

Військовий відправив повідомлення пенсіонерці (скриншот)

Після цього хлопці тримали позицію і чекали відповідь від баби Галі. Жартували, що у таке пекло їм ніхто не пише. Відповідь від жінки прийшла через деякий час.

"Героям Слава! Мені дуже приємно, що я чимось маленьким, але важливим змогла вам допомогти. Ми три пенсіонерки з "Батальйону Горішок" збираємо пакуночки і відправляємо всім хлопцям на передову", - написала Галина Козлова.

Як пенсіонери складають пакетики з горішками

"Батальйон Горішок" дислокується на Волині, у ньому вже не три пенсіонерки, а шість. Жінки кажуть, що вже спакували 30 тисяч пакетиків зі смаколиками для українських воїнів.

"Батальйон Горішок" (скриншот)

Горіхи спочатку лущать, потім сушать, далі фасують і в кожен пакетик записочка.

Що написане від душі на маленькому папірчику - стає великою підтримкою на передовій.

"Дякую вам величезне. Я той самий боєць, який знайшов паперове серце. Ми були у такій ситуації, коли такі серця підтримували нас. Дякую! Що ви існуєте, за вас будемо гризти", - кажуть військові.

Пакунки з горішками для військових (скриншот)