Выводит токсины, защищает от рака. Обязательно ешьте в июле эту королеву ягод

Черника - это лесная ягода, которая обладает не только превосходным вкусом, но и целебными свойствами.
Какие ягоды полезнее - свежие или сушеные, в чем их польза, рассказали на польском ресурсе Stronazdrowia.
Сезон этих ягод длится с июля по сентябрь. Для консервации их готовят с сахаром и/или спиртом или сушат при температуре не выше 50-60 градусов Цельсия, в духовке или на солнце, но лучше в тени.
Отметим, что черника намного полезнее голубики. Причина в темном цвете лесной ягоды.
В чернике очень малое содержание сахара и калорий, но она богата сине-фиолетовыми антиоксидантными красителями из группы антоцианов и другими антиоксидантами, а также минералами и витаминами. Именно они являются профилактикой онкологии.
В плодах содержится 20-30% простых сахаров и около 30% пектина, а также многочисленные антиоксиданты, в том числе 5-10% дубильные вещества (танины) и около 3% антоцианидины, особенно миртиллин, отвечающий за окрашивание сока.
Черные ягоды также содержат другие флавоноиды, гликозиды и фенольные кислоты, алкалоиды, тритерпены (урсоловая кислота, олеаноловая кислота, бета-амирин), хинная кислота и такие элементы, как хром, магний, марганец и калий.
В листьях и плодах черники также содержится фенольный гликозид арбутин, который оказывает дезинфицирующее действие на мочевыводящую систему, а в косметике используются его свойства, осветляющие тон кожи.
Благодаря умеренному содержанию сахара и высокой концентрации биоактивных соединений (в том числе наличию пектинов, относящихся к растворимой клетчатке), плоды имеют низкий гликемический индекс (IG 25), что делает их рекомендуемым компонентом здорового питания.
Черника оказывает, прежде всего, благотворное влияние на пищеварительный тракт. Свежие фрукты обладают слабительным эффектом и таким образом предотвращают запоры. С другой стороны, сушеные плоды черники обладают антидиарейными свойствами.
Благодаря высокой концентрации дубильных веществ черника обладает не только антибактериальными свойствами, в т.ч. против стафилококка и сальмонеллы, но также снижает проницаемость слизистой оболочки кишечника и способствует выведению из организма бактериальных токсинов и других вредных продуктов метаболизма.
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