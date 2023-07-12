Выводит токсины, защищает от рака. Обязательно ешьте в июле эту королеву ягод

Что известно о чернике

Сезон этих ягод длится с июля по сентябрь. Для консервации их готовят с сахаром и/или спиртом или сушат при температуре не выше 50-60 градусов Цельсия, в духовке или на солнце, но лучше в тени.

Отметим, что черника намного полезнее голубики. Причина в темном цвете лесной ягоды.

В чернике очень малое содержание сахара и калорий, но она богата сине-фиолетовыми антиоксидантными красителями из группы антоцианов и другими антиоксидантами, а также минералами и витаминами. Именно они являются профилактикой онкологии.

В плодах содержится 20-30% простых сахаров и около 30% пектина, а также многочисленные антиоксиданты, в том числе 5-10% дубильные вещества (танины) и около 3% антоцианидины, особенно миртиллин, отвечающий за окрашивание сока.

Черные ягоды также содержат другие флавоноиды, гликозиды и фенольные кислоты, алкалоиды, тритерпены (урсоловая кислота, олеаноловая кислота, бета-амирин), хинная кислота и такие элементы, как хром, магний, марганец и калий.

В листьях и плодах черники также содержится фенольный гликозид арбутин, который оказывает дезинфицирующее действие на мочевыводящую систему, а в косметике используются его свойства, осветляющие тон кожи.

Благодаря умеренному содержанию сахара и высокой концентрации биоактивных соединений (в том числе наличию пектинов, относящихся к растворимой клетчатке), плоды имеют низкий гликемический индекс (IG 25), что делает их рекомендуемым компонентом здорового питания.

Какими свойствами обладает черника

Черника оказывает, прежде всего, благотворное влияние на пищеварительный тракт. Свежие фрукты обладают слабительным эффектом и таким образом предотвращают запоры. С другой стороны, сушеные плоды черники обладают антидиарейными свойствами.

Благодаря высокой концентрации дубильных веществ черника обладает не только антибактериальными свойствами, в т.ч. против стафилококка и сальмонеллы, но также снижает проницаемость слизистой оболочки кишечника и способствует выведению из организма бактериальных токсинов и других вредных продуктов метаболизма.