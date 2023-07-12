Виводить токсини, захищає від раку. Обов'язково їжте у липні цю королеву ягід

Що відомо про чорницю

Сезон цих ягід триває з липня до вересня. Для консервації їх готують із цукром та/або спиртом або сушать при температурі не вище 50-60 градусів Цельсія, в духовці або на сонці, але краще в тіні.

Зазначимо, що чорниця набагато корисніша за лохину. Причина у темному кольорі лісової ягоди.

У чорниці дуже малий вміст цукру та калорій, але вона багата синьо-фіолетовими антиоксидантними барвниками з групи антоціанів та іншими антиоксидантами, а також мінералами та вітамінами. Саме вони є профілактикою онкології.

У плодах міститься 20-30% простих цукрів і близько 30% пектину, а також численні антиоксиданти, у тому числі 5-10% дубильні речовини (таніни) і близько 3% антоціанідінів, особливо міртилін, що відповідає за фарбування соку.

Чорні ягоди також містять інші флавоноїди, глікозиди та фенольні кислоти, алкалоїди, тритерпени (урсолова кислота, олеанолова кислота, бета-амірин), хінна кислота та такі елементи, як хром, магній, марганець та калій.

У листі й плодах чорниці також міститься фенольний глікозид арбутин, який дезінфікує дію на сечовивідну систему, а в косметиці використовуються його властивості, що освітлюють тон шкіри.

Завдяки помірному вмісту цукру та високій концентрації біоактивних сполук (у тому числі наявності пектинів, що належать до розчинної клітковини), плоди мають низький глікемічний індекс (IG 25), що робить їх рекомендованим компонентом здорового харчування.

Які властивості має чорниця

Чорниця надає, перш за все, сприятливий вплив на травний тракт. Свіжі фрукти мають проносний ефект і таким чином запобігають запорам. З іншого боку, сушені плоди чорниці мають антидіарейні властивості.

Завдяки високій концентрації дубильних речовин чорниця має не тільки антибактеріальні властивості, в т.ч. проти стафілококу та сальмонели, але також знижує проникність слизової оболонки кишечника та сприяє виведенню з організму бактеріальних токсинів та інших шкідливих продуктів метаболізму.