Додаткові вітаміни для дітей. У яких випадках вони точно потрібні

"За умови повноцінного, різноманітного, здорового харчування дитина з високою ймовірністю отримає всі необхідні вітаміни та мінеральні речовини. На додаток, збільшена доза вітамінів без призначення лікаря може викликати неприємні симптоми і порушення обміну речовин", - зазначають медики.

Коли вітаміни потрібні?

Тривожні симптоми нестачі вітамінів в дитячому організмі:

слабкість

відсутність апетиту

випадіння волосся

набряки кінцівок

кровотеча ясен

відчуття печіння/поколювання в руках і ногах

часті вірусні інфекції

Як би там не було, всі вітаміни приймаються тільки після обстеження і узгодження з лікарем.

Вітамін B12 - лише в тваринній їжі

Якщо дитина на веганській чи вегетаріанській дієті, батькам слід приділяти особливу увагу стану дитини, адже B12 можна отримати лише з їжі тваринного походження.

Симптоми нестачі вітаміну B12:

анемія - втома, блідість

жовтяниця

глосит - збільшений язик темно-червоного кольору з згладженими сосочками

дратівливість

В разі появи таких симптомів, дитину треба показати лікарю.