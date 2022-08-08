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Додаткові вітаміни для дітей. У яких випадках вони точно потрібні

Фото: Коли дітям необхідні додаткові вітаміни (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Деякі надто дбайливі батьки витрачаються на аптечні вітаміни для своїх малюків, не задумуючись, треба це їм чи ні. Так, є дійсно випадки, коли певних речовин дитині бракує, а в більшості - дітлахи при достатньому й різноманітному харчуванні отримують вітаміни разом з їжею.

Про це розповіли в МОЗ.

"За умови повноцінного, різноманітного, здорового харчування дитина з високою ймовірністю отримає всі необхідні вітаміни та мінеральні речовини. На додаток, збільшена доза вітамінів без призначення лікаря може викликати неприємні симптоми і порушення обміну речовин", - зазначають медики.

Коли вітаміни потрібні?

Тривожні симптоми нестачі вітамінів в дитячому організмі:

  • слабкість
  • відсутність апетиту
  • випадіння волосся
  • набряки кінцівок
  • кровотеча ясен
  • відчуття печіння/поколювання в руках і ногах
  • часті вірусні інфекції

Як би там не було, всі вітаміни приймаються тільки після обстеження і узгодження з лікарем.

Вітамін B12 - лише в тваринній їжі

Якщо дитина на веганській чи вегетаріанській дієті, батькам слід приділяти особливу увагу стану дитини, адже B12 можна отримати лише з їжі тваринного походження.

Симптоми нестачі вітаміну B12:

  • анемія - втома, блідість
  • жовтяниця
  • глосит - збільшений язик темно-червоного кольору з згладженими сосочками
  • дратівливість

В разі появи таких симптомів, дитину треба показати лікарю.

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