Ваша пенсия может быть больше: юристы назвали пять ошибок при начислении выплат

У многих украинцев размер пенсии совсем небольшой. И казалось бы - стажа достаточно, зарплата была хорошая, а выплаты на пенсии при этом маленькие. Оказывается, есть несколько распространенных причин, почему у пенсионера может быть пенсия значительно ниже той, которая ему полагается.

Неправильный размер средней зарплаты при расчете пенсии

При расчете пенсии учитывался неправильный размер средней заработной платы по Украине. Обычно это касается пенсионеров, которые осуществили переход с одного вида пенсии на другой.

Выплаты начисляют исходя из заработной платы за последние три года, которые были до наступления пенсии по возрасту. Но по умолчанию Пенсионный фонд часто берет данные за 2014-2016 годы. Поэтому нужно внимательно проверять данные, которые берет ПФУ.

Неправильно рассчитана заработная плата

Когда происходит начисление вашей средней заработной платы, законом разрешено высчитать из этой суммы до 10% от периода, когда вы получали самую маленькую зарплату.

А это значит, что пенсия должна быть значительно выше. Но в Пенсионном фонде этого не делают. Нужно настаивать на том, чтобы учитывалась норма в 10% - и тогда ваша пенсия увеличится на 10%.

Неправильно посчитали стаж из-за исправлений в трудовой книжке

Из-за такой ошибки вы не только теряете часть своей пенсии, но и возможность выйти на пенсию раньше. Такие ситуации возникают, когда работодатель делал какие-то исправления в вашей трудовой книжке.

У вас неправильно посчитали трудовой стаж

Такая ситуация возникает, когда отсутствует документальное подтверждение части стажа. И его, соответственно, неправильно подсчитывают. Чаще всего подтвердить свой стаж сложно людям, которые работали частными предпринимателями.

Пенсию посчитали не по тому Закону

Пенсия была насчитана по Закону, который к вам не имеет никакого отношения. Такая ситуация возникает, когда при начислении пенсии не учитывают разные факторы.

Например, пенсионеру с удостоверением пострадавшего в результате катастрофы на ЧАЭС, насчитывают пенсию по Закону об обязательном зачислении пенсионных выплат. А должны были по Закону о пострадавших в результате аварии на ЧАЭС.