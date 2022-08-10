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У Дніпрі вперше за 25 років жінка народила трійню: фото щасливої родини

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Дніпро, Середа 10 серпня 2022 11:14
У Дніпрі вперше за 25 років жінка народила трійню: фото щасливої родини Фото: у Дніпрі жінка народила трійню (dniprorada.gov.ua)
Автор: Людмила Жукова

У Дніпрі 9 серпня жінка народила трійню. Вона дала життя відразу трьом хлопчикам.

Про чудову подію розповіли на сторінці міської ради Дніпра.

Історія поповнення

Відзначається, що в Дніпрі за останні 25 років не народжувалися трійні. Лікарі допомагали жінці Оксані Гасановій всю вагітність.

"Народилося три хлопчики-три майбутніх воїна і захисника України. Матуся пройшла з нами всі етапи, ми доклали всіх зусиль, щоб допомогти їй зберегти цю вагітність. Ми уважно стежили за розвитком діточок, адже така вагітність — це складний процес як для матері, так і для дітей. І коли один з хлопчиків сказав "Хлопці, давайте вже на вихід, тому що мені тут погано», то нам довелося оперувати Оксану майже в ургентному порядку", - розповіла завідувачка одним з пологових відділень Дніпра Катерина.

У Дніпрі вперше за 25 років жінка народила трійню: фото щасливої родиниУ Дніпрі вперше за 25 років жінка народила трійню: фото щасливої родиниУ Дніпрі народилася трійня (фото: dniprorada.gov.ua)

Зараз з малюками все добре, у них хороший апетит і розвиток.

Найменший малюк народився з вагою 1600 грамів, його назвали Мироном. Тимур з вагою 2150 грамів і Дамір 2300 грамів. За словами 30-річної Оксани, вона довго не могла повірити в те, що стане мамою відразу трьох хлопців.

"Про вагітність я дізналася 25 грудня за допомогою тесту. Не повірила спочатку, думала, що бракований тест і пішла здавати кров. Про те, що я стану мамою трьох дітей дізналася від лікаря і не могла повірити. Була шокована, тому що не очікувала такого великого поповнення, хоча у моєї рідні є двійні. Сама вагітність проходила добре і легко, ніяких проблем не було", — зазначила мама Оксана.

У Дніпрі вперше за 25 років жінка народила трійню: фото щасливої родини30-річна Катерина народила трійню (dniprorada.gov.ua)

Як ми раніше писали, маленька українка у день народження отримала цінний подарунок від тата-військового.

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