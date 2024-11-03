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Звезда "Барби" Марго Робби впервые стала мамой

Воскресенье 03 ноября 2024 13:49
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Звезда "Барби" Марго Робби впервые стала мамой Марго Робби (фото: Кинориум)
Автор: Иванна Пашкевич

Австралийская актриса Марго Робби, известная по таким фильмам, как "Барби", "Отряд самоубийц" и "Волк с Уолл-стрит", родила первенца от своего мужа, продюсера Тома Акерли.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Mail.

По информации издания, у знаменитости появился на свет сын. Это произошло еще 17 октября.

Семья голливудской звезды держала новость о рождении малыша в секрете.

"Марго Робби родила первого ребенка от мужа Тома Экерли. Друзья и родственники пары держат в тайне новости о ребенке - мальчике, который родился 17 октября, - чтобы защитить их частную жизнь", - говорится в публикации.

Звезда &quot;Барби&quot; Марго Робби впервые стала мамой

Марго Робби (фото: Кинориум)

Сообщается, что роды у Робби прошли без осложнений, они начались несколько раньше предполагаемого срока.

Для родственников австралийской актрисы это уже 12-й внук. Они вскоре вылетят в Лос-Анджелес, чтобы посмотреть на новорожденного мальчика.

Что известно о личной жизни Марго Робби

Марго Робби состоит в браке с Томом Экерли. Они познакомились на съемках фильма "Французская сюита" в 2013 году.

Сначала актеры просто дружили, но в конце концов их отношения переросли в роман, и в 2016 году пара сыграла свадьбу.

Звезда &quot;Барби&quot; Марго Робби впервые стала мамойЗвезда &quot;Барби&quot; Марго Робби впервые стала мамой

Марго Робби с мужем (фото: instagram.com/alpha_meows)

Том и Марго не только супруги, но и часто работают вместе над совместными проектами, у них есть собственная продюсерская компания LuckyChap Entertainment.

О том, что Робби ждет ребенка, стало известно в июле. Новость также сообщило издание Daily Mail, опубликовав фотографии актрисы с кругленьким животом. Будучи беременной, Марго не пряталась от папарацци и несколько раз выходила в свет.

Ранее Рианна впервые за долгое время показала своих сыновей.

Также бывший "Холостяк" Иракли Макацария и его красавица-жена рассекретили пол второго ребенка.

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