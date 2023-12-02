Дочь Поляковой устроила соблазнительную фотосессию в бикини возле пальмы (фото)

18-летняя дочь певицы Оли Поляковой Мария, которая вместе со своей звездной мамой сейчас отдыхает на острове Занзибар, похвасталась соблазнительными изгибами в бикини.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram старшей наследницы исполнительницы.
Девушка запостила в соцсетях серию фотографий, на которых она в разных позах демонстрировала свою фигуру в купальнике возле пальмы.
Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)
"Мои отдыхи - это всегда невероятное путешествие, наполненное приключениями, будь то веселыми или тяжелыми. Возможно, это моя карма, приводящая меня к непредсказуемым моментам", - подписала снимки Маша.
Автором кадров выступила ее мама, которая отметила, что она старалась быть хорошим фотографом.
Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)
"Боже, какая ты хорошая!", "Всем спасибо, я старалась", - написала под фотографиями певица.
Юзеры разделились на два лагеря: одни засыпали девушку комплиментами, другие же не оценили подобный контент от Марии.
Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)
Напомним, Оля Полякова с дочерью уже неделю находятся на острове Занзибар.
Маша Полякова с дочерью (фото: instagram.com/mashapolyakova)
Однако отдых был омрачен из-за возникших у обоих проблем со здоровьем.
Сначала артистка страдала от мигрени, а позже в больницу попала Мария, где ей установили неутешительный диагноз.
Недавно Полякова откровенно ответила, готова ли стать бабушкой в 44 года.
Также она сказала, каким бизнесом занимается ее муж во время войны.