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Дочь Поляковой устроила соблазнительную фотосессию в бикини возле пальмы (фото)

Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)
Автор: Иванна Пашкевич

18-летняя дочь певицы Оли Поляковой Мария, которая вместе со своей звездной мамой сейчас отдыхает на острове Занзибар, похвасталась соблазнительными изгибами в бикини.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram старшей наследницы исполнительницы.

Маша Полякова поделилась впечатлениями от отдыха

Девушка запостила в соцсетях серию фотографий, на которых она в разных позах демонстрировала свою фигуру в купальнике возле пальмы.

Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)

"Мои отдыхи - это всегда невероятное путешествие, наполненное приключениями, будь то веселыми или тяжелыми. Возможно, это моя карма, приводящая меня к непредсказуемым моментам", - подписала снимки Маша.

Автором кадров выступила ее мама, которая отметила, что она старалась быть хорошим фотографом.

Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)

"Боже, какая ты хорошая!", "Всем спасибо, я старалась", - написала под фотографиями певица.

Реакция поклонников

Юзеры разделились на два лагеря: одни засыпали девушку комплиментами, другие же не оценили подобный контент от Марии.

Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)

  • Така гарна, як русалка з тоненькою талією
  • Гарнюня дівчинко! Дуже схожа на маму
  • Порнографія. Фу, як гидко
  • У твої роки "чіпляти" дорослих тіток за живе - то успіх! Сяй дівчинко, всім на зло! Ти неймовірна!
  • Треба трохи ляхи скинути
  • Яке розкішне волосся. Відразу на згадку припадає принцеса Меріда із "Відважна"
  • Людоньки, схаменіться! Читаю коментарі і волоси дибки стають! Навіщо ви пишете таку гидоту дівчині?
  • Ти дуже гарна дівчина! І те, що можуть тобі писати погане, просто не звертай уваги!
  • Які вони (мама з доцею) огидні

Напомним, Оля Полякова с дочерью уже неделю находятся на острове Занзибар.

Маша Полякова с дочерью (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Однако отдых был омрачен из-за возникших у обоих проблем со здоровьем.

Сначала артистка страдала от мигрени, а позже в больницу попала Мария, где ей установили неутешительный диагноз.

Недавно Полякова откровенно ответила, готова ли стать бабушкой в 44 года.

Также она сказала, каким бизнесом занимается ее муж во время войны.

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Оля ПоляковаМаша Поляковазвезды шоу-бизнеса