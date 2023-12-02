Донька Полякової влаштувала звабливу фотосесію у бікіні біля пальми (фото)

18-річна донька співачки Олі Полякової Марія, яка разом зі своєю зірковою мамою зараз відпочиває на острові Занзібар, похизувалася звабливими вигинами у бікіні.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram старшої спадкоємиці виконавиці.
Дівчина запостила у соцмережах серію світлин, на яких вона у різних позах демонструвала свою фігуру у купальнику біля пальми.
Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)
"Мої відпочинки - це завжди неймовірна подорож, наповнена пригодами, чи то веселими, чи важкими. Можливо, це моя карма, що приводить мене до непередбачуваних моментів", - підписала знімки Маша.
Автором кадрів виступила її матуся, яка зазначила, що вона старалась бути гарним фотографом.
Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)
"Боже, яка ти гарна!", "Всім дякую, я старалася", - написала під світлинами співачка.
Юзери розділилися на два табори: одні засипали дівчину компліментами, а інші не оцінили подібний контент від Марії.
Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)
Нагадаємо, Оля Полякова з донькою вже тиждень перебувають на острові Занзібар.
Маша Полякова з донькою (фото: instagram.com/mashapolyakova)
Однак відпочинок був затьмарений через проблеми зі здоров’ям, які виникли в обох.
Спочатку артистка страждала від мігрені, а пізніше до лікарні потрапила Марія, де їй встановили невтішний діагноз.
Нещодавно Полякова відверто відповіла, чи готова стати бабусею у 44 роки.
Також вона сказала, яким бізнесом займається її чоловік під час війни.