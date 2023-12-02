UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Донька Полякової влаштувала звабливу фотосесію у бікіні біля пальми (фото)

Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)
Автор: Іванна Пашкевич

18-річна донька співачки Олі Полякової Марія, яка разом зі своєю зірковою мамою зараз відпочиває на острові Занзібар, похизувалася звабливими вигинами у бікіні.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram старшої спадкоємиці виконавиці.

Маша Полякова поділилася враженнями від відпочинку

Дівчина запостила у соцмережах серію світлин, на яких вона у різних позах демонструвала свою фігуру у купальнику біля пальми.

Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)

"Мої відпочинки - це завжди неймовірна подорож, наповнена пригодами, чи то веселими, чи важкими. Можливо, це моя карма, що приводить мене до непередбачуваних моментів", - підписала знімки Маша.

Автором кадрів виступила її матуся, яка зазначила, що вона старалась бути гарним фотографом.

Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)

"Боже, яка ти гарна!", "Всім дякую, я старалася", - написала під світлинами співачка.

Реакція прихильників

Юзери розділилися на два табори: одні засипали дівчину компліментами, а інші не оцінили подібний контент від Марії.

Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)

  • Така гарна, як русалка з тоненькою талією
  • Гарнюня дівчинко! Дуже схожа на маму
  • Порнографія. Фу, як гидко
  • У твої роки "чіпляти" дорослих тіток за живе - то успіх! Сяй дівчинко, всім на зло! Ти неймовірна!
  • Треба трохи ляхи скинути
  • Яке розкішне волосся. Відразу на згадку припадає принцеса Меріда із "Відважна"
  • Людоньки, схаменіться! Читаю коментарі і волоси дибки стають! Навіщо ви пишете таку гидоту дівчині?
  • Ти дуже гарна дівчина! І те, що можуть тобі писати погане, просто не звертай уваги!
  • Які вони (мама з доцею) огидні

Нагадаємо, Оля Полякова з донькою вже тиждень перебувають на острові Занзібар.

Маша Полякова з донькою (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Однак відпочинок був затьмарений через проблеми зі здоров’ям, які виникли в обох.

Спочатку артистка страждала від мігрені, а пізніше до лікарні потрапила Марія, де їй встановили невтішний діагноз.

Нещодавно Полякова відверто відповіла, чи готова стати бабусею у 44 роки.

Також вона сказала, яким бізнесом займається її чоловік під час війни.

Читайте РБК-Україна в Google News
Оля ПоляковаМаша Поляковазвезды шоу-бизнеса