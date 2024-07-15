Ротару призналась, какие наставления ей давала Матвиенко

Аурика Ротару, украинская исполнительница и сестра певицы Софии Михайловны Ротару, высказалась про Нину Матвиенко, которая ушла из жизни осенью прошлого года . В частности, она вспомнила, какие наставления получала от своей коллеги.

Что сказала Аурика Ротару о Нине Матвиенко

Артистка рассказала, что Нина Митрофановна всегда призывала коллег любить родную страну, уважать ее традиции.

"Она была очень искренним открытым человеком. Она всегда помогала всем, никому не отказывала. Она очень-очень любила Украину. Постоянно нам говорила: "Любите Украину, берегите Украину". И она - наша душа Украины. Даже в больнице, когда она уже была в тяжелом состоянии, она говорила, что нужно любить и беречь Украину. В больнице она не хотела никого видеть, только дочь Тоня приезжала и другие близкие", - поделилась Аурика.

Кроме того, сестра знаменитой исполнительницы также вспомнила сотрудничество с Матвиенко уже в период полномасштабной войны - их совместные благотворительные концерты, а также один из последних разговоров, который произошел во Львове перед одним из выступлений.

Нина Матвиенко, Аурика Ротару с другими коллегами во время благотворительных концертов (скриншот)

"Я очень рада, что у нас была возможность поработать вместе. Она также присоединилась к нашей "Команде А". Где-то в течение года мы давали благотворительные концерты вместе. Мы ездили по всей стране. Последний концерт Нины Митрофановны был во Львове", - сказала Ротару.

"Я помню, как мы с утра вышли с Ниной возле гостиницы попить кофе, и она мне рассказала, что что-то не очень хорошо себя чувствует. Вечером мы отработали концерт, а на другой день поехали в Киев, и после этого Нина Матвиенко узнала, что у нее такая болезнь страшная", - сказала она.

Смерть Нины Матвиенко

Напомним, народная артистка Украины умерла в возрасте 75 лет 8 октября 2023 года. Позже зять исполнительницы Арсен Мирзоян назвал причину ее смерти. В одном из интервью он заявил, что жизнь звезды забрала онкология.

У Матвиенко осталась дочь Антонина, сыновья Иван и Андрей, внучки Ульяна и Нина. Певица была в браке с Петром Гончаром, с которым разошлась после более чем 50 лет совместной жизни.

Нина Матвиенко с дочерью Тоней (Фото: instagram.com/tonya_matvienko)