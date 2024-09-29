RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Дочь Курта Кобейна впервые стала мамой: нежное фото малыша

Фрэнсис Бин Кобейн (фото: instagram.com/thespacewitch)
Автор: Иванна Пашкевич

32-летняя дочь музыканта Курта Кобейна и Кортни Лав Фрэнсис Бин Кобейн впервые стала мамой.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram наследницы легендарного рок-исполнителя.

Фрэнсис выложила серию фото с маленьким сыном, которого она и ее муж, 31-летний сын известного скейтбордиста и предпринимателя Тони Гоука, Райли, назвали Ронином Уокером. Мальчик появился на свет 17 сентября.

"Добро пожаловать в этот мир, мой прекрасный сын. Мы любим тебя больше всего на свете", - написала Фрэнсис.

Фрэнсис Бин Кобейн показала малыша (фото: instagram.com/thespacewitch)

Тони Гоук уже оставил под публикацией свой комментарий: "Мой любимый внук!"

К слову, дочь Курта Кобейна дважды ходила под венец. С 2014 по 2017 год она была замужем за музыкантом Исайей Сильвой, который поразительно напоминал ее отца.

Через четыре года после развода Фрэнсис снова обрела любовь с сыном Тони Гоука. Пара сыграла свадьбу в октябре 2023 года.

Фрэнсис Бин Кобейн (фото: instagram.com/thespacewitch)

Напомним, 29 лет назад не стало легенды рок-музыки и символа 90-х Курта Кобейна. Он был не только талантливым музыкантом, но и любящим отцом. Дочь у него родилась в браке с Кортном Лавом.

Курт Кобейн с единственной дочерью (фото: instagram.com/thespacewitch)

Читайте РБК-Украина в Google News
ДетиПевцыЗвёзды