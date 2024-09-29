Дочь Курта Кобейна впервые стала мамой: нежное фото малыша

Фрэнсис выложила серию фото с маленьким сыном, которого она и ее муж, 31-летний сын известного скейтбордиста и предпринимателя Тони Гоука, Райли, назвали Ронином Уокером. Мальчик появился на свет 17 сентября.

"Добро пожаловать в этот мир, мой прекрасный сын. Мы любим тебя больше всего на свете", - написала Фрэнсис.

Фрэнсис Бин Кобейн показала малыша (фото: instagram.com/thespacewitch)

Тони Гоук уже оставил под публикацией свой комментарий: "Мой любимый внук!"

К слову, дочь Курта Кобейна дважды ходила под венец. С 2014 по 2017 год она была замужем за музыкантом Исайей Сильвой, который поразительно напоминал ее отца.

Через четыре года после развода Фрэнсис снова обрела любовь с сыном Тони Гоука. Пара сыграла свадьбу в октябре 2023 года.

Фрэнсис Бин Кобейн (фото: instagram.com/thespacewitch)

Напомним, 29 лет назад не стало легенды рок-музыки и символа 90-х Курта Кобейна. Он был не только талантливым музыкантом, но и любящим отцом. Дочь у него родилась в браке с Кортном Лавом.

Курт Кобейн с единственной дочерью (фото: instagram.com/thespacewitch)