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Донька Курта Кобейна вперше стала мамою: ніжне фото малюка

Френсіс Бін Кобейн (фото: instagram.com/thespacewitch)
Автор: Іванна Пашкевич

32-річна дочка музиканта Курта Кобейна і Кортні Лав Френсіс Бін Кобейн вперше стала мамою.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram спадкоємиці легендарного рок-виконавця.

Френсіс виклала серію фото з маленьким сином, якого вона та її чоловік, 31-річний син відомого скейтбордиста і підприємця Тоні Гоука, Райлі, назвали Роніном Вокером. Хлопчик з'явився на світ 17 вересня.

"Ласкаво просимо у цей світ, мій прекрасний син. Ми любимо тебе понад усе на світі", - написала Френсіс.

Френсіс Бін Кобейн показала малюка (фото: instagram.com/thespacewitch)

Тоні Гоук вже залишив під публікацією свій коментар: "Мій улюблений онук!".

До слова, донька Курта Кобейна двічі ходила під вінець. З 2014 по 2017 рік вона була одружена з музикантом Ісаєю Сільвою, який разюче нагадував її батька.

Через чотири роки після розлучення Френсіс знову знайшла кохання із сином Тоні Гоука. Пара зіграла весілля в жовтні 2023 року.

Френсіс Бін Кобейн (фото: instagram.com/thespacewitch)

Нагадаємо, 29 років тому не стало легенди рок-музики і символу 90-х Курта Кобейна. Він був не тільки талановитим музикантом, а й люблячим батьком. Дочка у нього народилася в шлюбі з Кортні Лав.

Курт Кобейн з єдиною донькою (фото: instagram.com/thespacewitch)

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