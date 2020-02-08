У Донецьку "МДБшник" влаштував масове вбивство: відзначав день "МВС ДНР"

Бойовики на Донбасі (Ілюстративне фото: strelkov.info)

У Донецьку співробітник "МДБ" розстріляв у кафе місцевих "міліціонерів" і таксиста

В окупованому Донецьку сталося масове вбивство - бойовик з автомата Калашникова розстріляв чотирьох людей, після чого покінчив життя самогубством.

Самі "ДНРівці" повідомляють в мережі, що вчинив розправу співробітник "Міністерства держбезпеки". Чоловік убив трьох місцевих "правоохоронців" і ще таксиста.

Зазначається, що інцидент стався в селищі Чулковка на околиці захопленого бойовиками Донецька 5 лютого. Сьогодні інформацію підтверджують "Донецькі новини" із посиланням на інформоване джерело.

Повідомляється, що співробітник "МДБ" відзначав з "міліціонерами" в кафе "Шураві" на Пролетарці "День слідчих органів МВС ДНР". У певний момент між ними виник конфлікт, який закінчився масовим вбивством.

Після того, як "МДБшник" розстріляв з автомата працівників "МВД" і таксиста, він нібито вистрілив і в себе.

Відомий блогер під ніком Necro Mancer пише в Twitter подробиці події, наводячи інформацію з місцевих пабліків. Вбивцею називають Віктора Москаленка (Сафаряна), а його жервами стали Роман Юдін, Григорій Мажерович та Ігор Тараненко, а ім'я таксиста в даний час не називається.

В окупованому Донецьку "МДБшник" розстріляв співробітників "МВС" і таксиста, після чого скоїв суїцид (Фото: twitter.com/666_mancer)

В Донецьку "МДБшник" влаштував масове вбивство (Фото: twitter.com/666_mancer)

Зазначимо, що близько місяця тому в окупованому Куликові Донецької області бойовик розстріляв "колег" зі своєї роти. За даними розвідки, 6 січня, напередодні Різдва терорист у стані сильного наркотичного-алкогольного угару під час чергування на одній з передових позицій в окопі відкрив вогонь по своїх.