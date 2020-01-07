На Донбасі бойовик "ДНР" розстріляв бійців своєї роти, - розвідка

Ілюстративне фото (nr-news.com)

Інцидент стався в окупованому Куликове Донецької області

На окупованому Донбасі бойовик на передовій розстріляв "товаришів по службі" зі своєї роти. Про це йдеться в повідомленні прес-центру штабу операції Об'єднаних сил (ООС) в Facebook.

Повідомляється, що інцидент стався напередодні, 6 січня, в окупованому Куликове Донецької області.

"Зокрема стало відомо про те, що один з бойовиків підрозділу, який ніс чергування на одній з передових позицій в окопі, перебуваючи в стані сильного наркотичного-алкогольного угару, розстріляв бойовиків своєї роти, що знаходилися поруч з ним", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ зафіксувала на окупованому Донбасі невідведені установки "Град". Зокрема, 4 січня на окупованій території Луганської області поблизу Хрустального (колишній Красний луч) поруч з лінією розмежування патруль зафіксував розміщення 22 одиниці реактивних систем залпового вогню.

До цього в районі Хутора Вільний підірвалася вантажівка одного з підрозділів Об'єднаних сил, в результаті чого загинув військовослужбовець.