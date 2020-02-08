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В Донецке "МГБшник" устроил массовое убийство: отмечал день "МВД ДНР"

STYLERВойна    08.02.2020 - 17:12
В Донецке "МГБшник" устроил массовое убийство: отмечал день "МВД ДНР"
Боевики на Донбассе (Иллюстративное фото: strelkov.info)

В Донецке сотрудник "МГБ" расстрелял в кафе местных "милиционеров" и таксиста

В оккупированном Донецке произошло массовое убийство - боевик из автомата Калашникова расстрелял четверых человек, после чего покончил жизнь самоубийством.

Сами "ДНРовцы" сообщают в сети, что расправу учинил сотрудник "Министерства госбезопасности". Мужчина убил троих местных "правоохранителей" и еще таксиста.

Отмечается, что инцидент произошел в поселке Чулковка на окраине захваченного боевиками Донецка 5 февраля. Сегодня информацию подтверждают "Донецкие новости" со ссылкой на информированный источник.

Сообщается, что сотрудник "МГБ" отмечал с "милиционерами" в кафе "Шурави" на Пролетарке "День следственных органов МВД ДНР". В определенный момент между ними возник конфликт, который закончился массовым убийством.

После того, как "МГБшник" расстрелял из автомата работников "МВД" и таксиста, он якобы выстрелил и в себя.

Известный блоггер с ником Necro Mancer пишет в Twitter подробности происшествия, приводя информацию с местных пабликов. Убийцей называют Виктора Москаленко (Сафаряна), а его жервами стали Роман Юдин, Григорий Мажерович и Игорь Тараненко, а имя таксиста в настоящее время не называется.

В Донецке &quot;МГБшник&quot; устроил массовое убийство: отмечал день &quot;МВД ДНР&quot;

В оккупированном Донецке "МГБшник" расстрелял сотрудников "МВД" и таксиста, после чего совершил суицид (Фото: twitter.com/666_mancer)

В Донецке &quot;МГБшник&quot; устроил массовое убийство: отмечал день &quot;МВД ДНР&quot;

В Донецке "МГБшник" устроил массовое убийство (Фото: twitter.com/666_mancer)

Отметим, что около месяца назад в оккупированном Куликово Донецкой области боевик расстрелял "сослуживцев" из своей роты. По данным разведки, 6 января накануне Рождества террорист в состоянии сильного наркотического-алкогольного угара во время дежурства на одной из передовых позиций в окопе открыл огонь по своим же.

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