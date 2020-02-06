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Допомагав вбивати українців: російський найманець просить милостиню (відео)

STYLERЖиття    06.02.2020 - 11:21
Допомагав вбивати українців: російський найманець просить милостиню (відео)
Російський найманець "заробляє" тепер у Москві (Колаж РБК-Україна)

Російський найманець і терорист повернувся з Донбасу і просить милостиню в РФ

Російський найманець по кличці Вампір (справжнє ім'я Віктор Сорокін) воював і вбивав українців на Донбасі і там отримав травму кінцівок. Тепер росіянин повернувся додому і вирішив підзаробити, просячи милостиню в центрі Москви.

Ролик з найманцем опублікували на YouTube каналі, де його можна розглянути, і де він розповідає, що з ним нібито трапилося на Донбасі.

Віктор Сорокін народився в 1987 році. Він є уродженцем станиці Ставропольського краю Росії. Проходив військову службу у в/ч 2159 оперативно-військової групи спеціального призначення у місті Сочі в 2008-2009 роках.

Проти України він воював у батальйоні "Витязь", де був стрільцем. Після того, як боєць прийшов в непридатність, він повернувся в Росію. У Москві Сорокін просить допомогу на Арбаті, сидячи у військовій формі.

За словами бойовика, він поїхав на Донбас за порадою знайомих, грошей йому за це не обіцяли. Зараз він просить гроші на вулиці Москви, так як держава йому не допомагає. Також він повідомив, що таких як він багато людей. Сорокін зізнався, що якби зараз повернути час назад, він би не поїхав воювати на Донбас.

Російський найманець просить милостиню в Москві (YouTube)

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