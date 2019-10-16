На Донбасі за добу двоє загиблих та п'ятеро поранених

Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Всього бойовики здійснили 26 обстрілів

Протягом минулої доби, 15 жовтня, збройні формування Російської Федерації та її найманці 26 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, унаслідок чого два військовослужбовці Об'єднаних сил загинули, чотири – отримали поранення, а ще один військовий – бойове травмування. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр операції Об'єднаних сил.

Обстріли велися із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем і стрілецької зброї. Крім того, працювали ворожі снайпери.

Так, обстріли зафіксовані поблизу Мар'їнки, Авдіївки, Водяного, Новогнатівки, Опитного, Павлополя, Новотроїцького, Пищевика, Лебединського, Новолуганського, Луганського, Золотого, Травневого.

"За минулу добу, внаслідок обстрілів, два військовослужбовці Об'єднаних сил загинули, чотири – отримали поранення, а ще один військовий – бойове травмування", - йдеться в повідомленні.

З початку цієї доби збройні формування Російської Федерації та її найманці чотири рази порушили режим припинення вогню - неподалік Лебединського та Водяного. Жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не постраждав.

Раніше повідомлялося, що спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ зафіксували збільшення кількості порушень режиму припинення вогню у Донецькій області.

Нагадаємо, 14 жовтня, бойовики на Донбасі 21 раз порушили режим припинення вогню. В результаті обстрілу поранення отримав один український військовий.