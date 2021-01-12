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На Донбасі загинула 29-річна військовослужбовець: осиротіли дві дівчинки

Донецька область, Вівторок 12 січня 2021 21:22
На Донбасі загинула 29-річна військовослужбовець: осиротіли дві дівчинки
На Донбасі загинула мати двох дітей (Фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

У районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі загинула 29-річна Вікторія Слободенюк. Вона була старшим солдатом 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка.

Як повідомили на сайті Вінницької ОДА, Вікторія Слободенюк була призвана на військову службу за контрактом Немирівським ОРВК Вінницької області. Смерть настала в зоні ООС в Донецькій області. На цей момент обставини її смерті з'ясовуються.

Вона проживала в селі Вовчок Немирівського району Вінницької області та була мамою-одиначкою – у Вікторії Слободенюк залишилося дві маленькі дочки (2010 та 2012 років народження), а також батьки-пенсіонери.

На Донбасі загинула 29-річна військовослужбовець: осиротіли дві дівчинки

Вікторія Слободенюк

Як повідомляє "Суспільне"з посиланням на власні джерела, військовослужбовець вчинила самогубство в районі свого розташування свого підрозділу в місті Бахмут. Причини такого фатального вчинку на цей час встановлюються.

Тіло військової доставили в рідне село і поховали. Односельці проводжали загиблу в останню путь на колінах.

Варто відзначити, що це не єдина втрата серед українських бійців на початку 2021 року. Ми повідомляли про те, що на Донбасі від ворожої кулі загинув старший солдат 56-ї бригади Олег Андрієнко. Півроку тому у нього народився син.

Також ми писали про те, що напередодні нового року, 29 грудня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил загинув український військовий Вадим Ефременюк з Вінницької області.

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