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Перші втрати в 2021 році: стало відомо ім'я загиблого бійця на Донбасі

Донбас, Вівторок 12 січня 2021 14:57
Перші втрати в 2021 році: стало відомо ім'я загиблого бійця на Донбасі
На Донбасі від ворожої кулі загинув військовий (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

На Донбасі від ворожої кулі загинув старший солдат 56-ої бригади Олег Андрієнко. Трагедія сталася в понеділок, 11 січня, в районі Пісків Донецької області.

Український військовий отримав поранення, яке обірвало його життя. Півроку тому у нього народився син. Про це розповіла журналістка Наталія Нагорна на своїй сторінці в Facebook.

"У кожного загиблого на війні є ім'я. Перший загиблий у 2021 році – Олег Андрієнко (22.08.1983 -11.01.2021, Піски). На фото Олег зі своїм сином Тимуром. Хлопчик народився влітку. Побратими взяли цю фотографію з Instagram Олега. Він дуже радів, що у нього народився син. Рідний брат Олега – в одному підрозділі, тільки на іншій позиції. Я знаю, що "на війні так буває". Навіть якщо у нас режим повного припинення вогню", - написала Нагорна і показала фото загиблого бійця з маленьким сином.

Перші втрати в 2021 році: стало відомо ім'я загиблого бійця на Донбасі

Олег Андрієнко з сином (Фото: facebook.com/natasya.nagorna)

У пресслужбі військової частини підтвердили загибель українського військового і розповіли деталі.

"Під час виконання бойового завдання отримав вогнепальне кульове поранення несумісні з життям наш побратим старший солдат Андрієнко Олег Віталійович 22.08.1983 року", - сказано в повідомленні.

У Олега залишився син Тимур, якому немає року, дружина Марина і мати. Він був стрільцем – помічник гранатометника. Його поховають у Запоріжжі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Миколаєві чоловік загинув від вибуху гранати.

А також розповідали про те, що на Донеччині загинув військовий з Вінниці.

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