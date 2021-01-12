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На Донбассе погибла 29-летняя военнослужащая: осиротели две девочки

Донецкая область, Вторник 12 января 2021 21:22
На Донбассе погибла 29-летняя военнослужащая: осиротели две девочки
На Донбассе погибла мать двоих детей (Фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе погибла 29-летняя Виктория Слободенюк. Она была старшим солдатом 59-ой отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка.

Как сообщили на сайте Винницкой ОГА, Виктория Слободенюк была призвана на военную службу по контракту Немировским ОРВК Винницкой области. Смерть наступила в зоне ООС в Донецкой области. На данный момент обстоятельства ее смерти выясняются.

Она проживала в селе Вовчок Немировского района Винницкой области и была мамой-одиночкой – у Виктории Слободенюк осталось две маленькие дочери (2010 и 2012 годов рождения), а также родители-пенсионеры.

На Донбассе погибла 29-летняя военнослужащая: осиротели две девочки

Виктория Слободенюк

Как сообщает "Суспільне"со ссылкой на собственные источники, военнослужащая совершила самоубийство в районе своего расположения своего подразделения в городе Бахмут. Причины такого рокового поступка на данный момент устанавливаются.

Тело военнослужащей доставили в родное село и похоронили. Односельчане провожали погибшую в последний путь на коленях.

Стоит отметить, что это не единственная потеря среди украинских бойцов в начале 2021 года. Мы сообщали о том, что на Донбассе от вражеской пули погиб старший солдат 56-й бригады Олег Андриенко. Полгода назад у него родился сын.

Также мы писали о том, что накануне нового года, 29 декабря, в зоне проведения операции Объединенных сил погиб украинский военный Вадим Ефременюк из Винницкой области.

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