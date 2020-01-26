Кликали на допомогу і намагалися стрибнути з вікна: в Одесі горе-мати пішла гуляти і забула про дітей

В Одесі мати залишила дітей в квартирі та пішла гуляти (Ілюстративне фото: РБК-Україна)

Жінка зачинила дітей одних в квартирі на добу

В Одесі горе-мати залишила двох дітей одних в квартирі та пішла гуляти з друзями на цілу добу. Малюки голосно плакали і кликали на допомогу, а старший хлопчик навіть відкрив вікно і намагався стрибнути з четвертого поверху.

Сусіди цього багатоквартирного будинку на вулиці Семінарської зателефонували і повідомили правоохоронцям про покинутих дітей. Про це передали в патрульній поліції Одеської області на сторінці в Facebook.

Коли за адресою приїхали "копи", двері були замкнені, а з квартири лунав плач.

Як розповіли сусіди, 10-річний та 3-річний хлопчики залишилися самі з учорашнього дня.

Інспектори після численних спроб все ж змогли зв'язатися з матір'ю по телефону. Коли 30-річна жінка з явними ознаками сп'яніння прийшла в квартиру, патрульні жахнулись умовам, у яких живуть діти - скрізь був бруд та дуже неприємний запах.

"Копи" викликали на місце події інспектора ювенальної превенції та спеціаліста територіального відділу з прав дітей, склали акт обстеження житлових умов квартири, де живуть діти.

В Одесі горе-мати замкнула дітей в квартирі тапішла гуляти на добу (Фото: facebook.com/odesapolice)

Також на горе-матір склали протокол за ч. 1 ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення, за невиконання батьківських обов'язків по вихованню дітей.

Додамо, що за словами голови міської служби у справах дітей Юлії Нікандрової, та сім'я була взята на особливий контроль.