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На Донбассе все вежливые, а на Галичине ты "быдло": Пташка из "Азовстали" возмущена поведением гражданских

Екатерина Полищук (фото: instagram.com/ptashka_from_azovstal)
Автор: Иванна Пашкевич

Парамедик из "Азовстали" Екатерина Полищук с позывным "Пташка" приехала на родную Галичину и возмутилась поведением гражданских.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram защитницы.

Подробности

По словам военнослужащей, она всего на несколько дней приехала в "гражданский мир" и уже успела очень разочароваться.

"Я этот гражданский мир... знаете, что с ним делала. Ну это просто капец. Такого хамства и безответственности... То какой-то чувак шел и что-то не понравилось, и он меня кур*ой назвал, то полиция мне хамит и рассказывает, что мне делать... Я за двое суток столько г*вна от гражданских людей увидела", - рассказала Екатерина.

Также она посоветовала тем, кто говорит: "что мы можем сделать для победы?", просто быть людьми.

"Не ведите себя как твари. Я приехала на свою родную землю, я здесь столько г*вна увидела. Такое отношение... Я уже молчу о том, что здесь войны нет, никакого уважения к военным... А на Донбассе все вежливые, потому что тебе могут прострелить колено. Только здесь все цари земли и всем должно быть комфортно, и тебя каждый может кур*ой назвать, потому что ему что-то не понравилось", - возмутилась Полищук.

"Птичка" добавила, что на Галичине она ближайшие несколько лет не появится.

 

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