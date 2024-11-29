Демин жестко прошелся по Олегу Виннику из-за его концерта в Польше

"Когда деньги закончились, и ты везешь "глоток свежего воздуха" в Варшаву. Но не в Украину. Потому что в Украине ты боишься появляться. Вдруг еще ТЦК остановит", - отметил Демин.

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Затем он более детально объяснил свою мысль и назвал причину, почему Виннику так удобнее.

"Есть такие артисты, которые, будучи заграницей все это время, превратились в изгнанников в Украине (в творческом понимании) и теперь у них один путь - гастролировать по городам за границей и собирать крохи из украинцев, которые за границей жили или уже живут", - считает телеведущий.

"И эти артисты именно там будут рассказывать, как любят Украину и как тоскуют по ней. Там легче навешать лапшу на уши. А приехать в Чернигов, Сумы, Харьков, Херсон и посидеть в укрытии немного сцикотно", - подытожил Демин.

Где сейчас Олег Винник

Олег Винник после 24 февраля 2022 года долгое время не появлялся в медиапространстве и не комментировал российское вторжение.

Затем стало известно, что он находится в Германии. Некоторые источники утверждали, что певец серьезно болен, но сам он этого не подтверждал.

В августе 2023 года бывший продюсер Олега Александр Горбенко рассказал ряд скандальных деталей об артисте. В частности, он утверждал, что в начале войны певец покинул Украину, спрятавшись между сиденьями в авто и прикрывшись пледом.

Летом 2024 года Винник неожиданно вышел на связь с поклонниками. В одном из роликов он решил показать домашний огород на балконе и передать пользователям сети "глоток свежего воздуха, особенно защитникам и защитникам", чем естественно разозлил украинцев.

Он также выпустил новую песню "Мої люди".

Многие публичные люди уже высказывали мнение, что нужно сделать Олегу Виннику, что бы его простили в Украине. Так, Михаил Ясинский назвал условие.

А известная украинская исполнительница Оксана Билозир считает, что сбежавшие артисты, в частности, Винник, испытывают "скрытый стыд" и страх перед оставшимися на Родине украинцами.

Олег Винник (фото: facebook.com/groups/vovchytsya)