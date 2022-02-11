В Україні з'явився новий вид шахрайства, пов'язаний з тваринами: як працює схема

Українці в соцмережі Facebook зіткнулися з новим видом шахрайства. Аферисти б'ють на жалість людей і просять оплатити перевезення тварин в руки нібито нових господарів.

Про схему розводу розповіли в Telegram-каналі Труха.

Як працює схема

Аферисти просять забрати домашніх вихованців нібито у добрі руки. Вони відправляють фейковий сайт, на якому потрібно оплатити доставку тварини.

Наприклад, нещодавно чоловік опублікував Facebook пост з проханням забрати собаку в хороші руки, оскільки він їде з країни.

Це побачила жінка, якій шахрай відразу відправив сайт доставки тварин. Він пояснив, що начебто собачка у Вінниці, і їй потрібно заплатити тільки за доставку.

Підставний сайт

Сайт був підставним. Для підтвердження про нібито відправку собаки чоловік направив накладну. Доставка повинна була оплачуватися на сайті за реквізитами. "Господар" тварини оцінив її доставку в 1070 гривень.

Жінка запідозрила, що сайт фейковий і відмовилася платити гроші. Після цього шахрай став видаляти листування.

Шахраї дають фейковий сайт для оплати перевезення тварини (скріншот тг-канал Труха)