8 советов, как сохранить постельное белье белоснежным как можно дольше

С течением времени белые простыни могут потерять свою яркость и стать тусклыми, серыми и желтыми. Это связано с тем, что наши тела переносят грязь, пот и жир на постельное белье. Однако некоторые вещи в уходе помогают сохранить белый цвет и плотность ткани как можно дольше.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Real Simple .

Обрабатывайте пятна как можно скорее

Независимо от того, велики они или малы, едва заметны или ярки, реальность такова, что пятна встречаются. Однако быстрая и эффективная обработка пятен поможет сохранить ваше постельное белье в идеальном состоянии.

Для этого рекомендуют впитать остатки жидкости губкой или тряпкой и нанести на пятно пасту из пищевой соды и воды, которую нужно оставить на 30 минут - а затем постирать постельное белье.

Такая смесь может помочь при небольших или свежих пятнах, а вот для больших или стойких пятен советуют приобрести специальное средство.

Не кладите загрязненные простыни в сушилку

Одна из ошибок - запустить полный цикл стирки и сушки, прежде чем проверять загрязненные участки. Если положить загрязненную вещь в сушилку, тепло зафиксирует пятно.

Если после стирки остались пятна, нужно повторить процесс удаления, пока белье еще влажное. К тому же во время сушки белья в сушилке лучше выбирать низкую температуру, а не высокую - чрезмерный нагрев может привести к пожелтению ткани.

Будьте осторожны с отбеливателем

Когда вы думаете о том, как сохранить белье белым, на ум сразу приходит отбеливатель - однако он может повредить.

По словам экспертов по клинингу, когда отбеливатель контактирует с органическими соединениями, такими как пот и масла, может произойти химическая реакция, приводящая к пожелтению.

Использование слишком большого количества отбеливателя или неправильное его разведение также может повредить волокна и привести к потере белизны.

Стирайте постельное белье регулярно

Если вы любите чистоту и действительно хотите сохранить белье белым, рекомендуют стирать постель один раз в неделю. Если это кажется слишком частой процедурой, можно стирать белье один раз в две недели.

Ведь тело производит пот, кожный жир и сбрасывает клетки кожи - что быстро впитывает в себя постельное белье.

Чистьте стиральную машину

Грязная стиральная машина не сделает белым простыням ни одной услуги. Если стиральную машину не чистить регулярно, грязь, плесень и плесень могут накапливаться, что приведет к обесцвечиванию постельного белья.

Это также может привести к неприятному запаху ткани. Не забывайте следить за состоянием прибора, соблюдая руководство по эксплуатации стиральной машины.

Сушите белье на солнце

Развешивание белых простыней на веревке на улице может показаться слегка устаревшим способом, когда есть сушилка или батарея, однако этот классический подход имеет пользу.

Солнечные ультрафиолетовые лучи обладают естественными отбеливающими свойствами. Кроме того, на свежем воздухе выветривается и запах стирального порошка.

Принимайте душ перед сном

Даже если вы любите принимать утренний душ, несколько минут споласкивания перед тем, как лечь в постель, могут существенно повлиять на сохранение белоснежного цвета простыней.

Душ перед сном уменьшает количество грязи, пота и масел, которые попадают на постельное белье - это поможет сохранить ткань более чистой и яркой на более длительный период времени.

Всегда стирайте белое белье отдельно

Достаточно одной неправильно отсортированной вещи, чтобы сделать все белое белье тусклым. Красители из темных тканей все равно могут проникать на светлые, даже если их обработать специальными средствами против выцветания.

Хотя обработка волокон ткани может помочь уменьшить потерю цвета, она не может полностью предотвратить перенос пигмента. Именно поэтому рекомендуют всегда стирать темные, светлые и белые ткани по отдельности.