Будинки тріщать по швах: закарпатське містечко під загрозою знищення (відео)

Містечко Чоп потерпає від фур (колаж РБК-Україна)

Місто Чоп потерпає від фур, які з порушенням правил дорожнього руху прямують до Угорщини

Вантажівки буквально знищують містечко Чоп, що знаходиться на українсько-угорському кордоні. Справа у тому, що через постійно черги з фур найбільш "кмітливі" водії зрізають шлях до КПП вулицями міста. І це попри знаки заборони в’їзду.

Як йдеться у сюжеті телекомпанії "М-студіо", в основному порушують правила дорожнього руху в основному у темну пору доби. Найбільше страждають жителі вулиці Приозерної. Кажуть, будинки від вібрації тріщать по швах, особливо старі, стелі трясуться, порох у помешканнях, дороги руйнуються, та й ходити і їздити тут небезпечно, особливо дітям.

Відзначається, що водії фур нехтують знаками заборони в’їзду, які встановлені у кількох місцях при в’їзді у населений пункт.

Ця проблема для міста - порівняно нова. Ситуація погіршується пропорційно збільшенню довжин черги до кордону.

За словами мера міста Валерія Самардака, від людей постійно надходять численні скарги. Місцеві жителі кілька разів навіть перекривали дорогу - не пропускали вантажівки. Та проблема досі не вирішена.

Каміони руйнують місто Чоп