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На кордоні з Угорщиною утворилися черги

Новини » Суспільство     03.11.2019 - 13:19
На кордоні з Угорщиною утворилися черги
Ілюстративне фото (facebook.com/DPSUkraine)

На пропуск очікують понад 150 автомобілів

У неділю, 3 листопада, на україно-угорському кордоні утворилися численні черги. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Західного регіонального управління Держприкордонслужби в Facebook.

Як повідомляється, станом на 12:00 в чергах на кордоні з Угорщиною перебувають 155 автомобілів. Найбільша кількість автомобілів, що очікують на перетин кордону, зафіксована в пункті пропуску "Тиса" - 70 автомобілів. Ще 50 автомобілів очікують в ПП "Вилок", 20 транспортних засобів стоять в ПП "Косино" та 15 в пункті пропуску "Лужанка".

Крім того, черги утворилися в пункті пропуску "Краковець", що на кордоні з Польщею, та в ПП "Ужгород" на кордоні зі Словаччиною, там на перетин кордону очікують по 30 автомобілів.

На кордоні з Угорщиною утворилися черги

Нагадаємо, раніше в Держприкордонслужбі заявляли про збільшення пасажиропотоку на українському кордоні у серпні 2019 року. За даними прикордонників, у серпні пасажиропотік на українському кордоні збільшився на 6%. У серпні український кордон перетнули понад 11 млн громадян. Також в серпні на 7% збільшився потік транспорту.

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