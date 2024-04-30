"Документы оформлены законно": блогерша Монро ответила, может ли выезжать за границу

Что думает Монро о новом законе о мобилизации

По словам знаменитости, в случае ухудшения ситуации на фронте она будет действовать в соответствии с законами нашей страны.

Блогерша заявила, что располагает "всеми необходимыми документами, оформленными в соответствии с законом", и если ее снова вызовут в ТЦК, она явится.

Монро признает, что ранее испытывала страх перед возможным неправильным восприятием со стороны других.

"У меня есть свои личные волнения и ментальные проблемы, но благодаря психотерапии, осознанию того, что у меня есть права, а также поддержке своих друзей, я прошла этот путь. Теперь считаю, что мои фобии были спровоцированы именно непроверенной информацией из Telegram-каналов", - поделилась она.

Также блогерша отметила, что была приятно удивлена отношением сотрудников ТЦК.

"Там замечательные работники. Все, с кем я общалась, относились ко мне вежливо и с уважением. Единственный момент - система, к сожалению, до сих пор остается постсоветской, потому что непонятно, где какой кабинет, также нет электронных очередей, как в eHealth или налоговой", - сказала Монро.

"Но я была рождена в СССР, поэтому это для меня не проблема. вряд ли увижу. В конце концов, в очереди можно почитать книгу, монтировать видео, рассматривать людей вокруг, которых в повседневной жизни я вряд ли увижу", - продолжила она.

Относительно запрета на выезд за границу для мужчин, Монро выразила мнение, что следует действовать справедливо: либо закрыть границу для всех, либо открыть ее для всех. В противном случае, по ее мнению, это дискриминация.

Монро (фото: instagram.com/monritta)

"Мы постоянно говорим о женщинах, которые выезжают с детьми, но ведь не все женщины имеют детей. Не все могут иметь детей, а некоторые сознательно не хотят. Скажите, чем принципиально отличается отец, у которого двое детей, от того, у которого их трое? Такие вопросы лежат в плоскости морали", - говорит Монро.

"Не хочется об этом разговаривать, потому что у меня нет детей - это во-первых. Во-вторых, я могу выехать за границу. В-третьих, имею социальный и финансовый капитал. Однако я знаю людей, которые сегодня даже боятся выйти из дома", - поразмышляла звезда.

И от таких людей, говорит она, "нет толку". Блогерша не хочет проживать их жизнь, но и никому не желает прожить ее.