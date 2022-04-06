Судинні і ноотропи не потрібні: лікар назвав найвідоміші "фуфломіцини"
Так звані ноотропи і судинні препарати не мають доведеної ефективності і не використовуються ніде в світі.
Про них розповів відомий невролог і психіатр вищої категорії Євген Скрипник в Facebook.
Лікар рекомендує не витрачати на такі ліки гроші. Він опублікував список абсолютно непотрібних препаратів.
Відомі фуфломіцини
Пірацетам, ноотропіл, ліра, фезам, нейронорм, цинаризин, кавінтон,вінпоцетин, актовегін, амбрия, мілдронат, ноохолин, тіоцетам, тивортин, роноцит, нейродар, аксотилин, кванил, армадин, ницерголин, кислоти, серміон , тризипин, рипронат, вазопро, метамакс, тивомакс, нейротропін, динар, кортексин, церебролізин, церегін, адаптол, мебікар, ноофен, бифрен, енцефабол, пантогам, гліцин, Гліцисед, Мексидол, трикардин, Семакс, Когнум, Глиатилин, Ренейро, тиактон, L-Лізин есцинат,белобил, танакан, елеутерокок, метамакс, кардинат, вазонат, милдрокор, милдралекс, Метонат, милдракар, Мельдоний, Мітра, Аккордин, Цитоколин, Цитоцерт, МЛ-КАРД, Капикор, Рибоксин, Мексикор, Мексиприм, Карамаг,Карметадин, тіотриазолін, Т-триомакс, Тво-норно Нейротоп, Замексен, Цераксон, Фармаксон, Лексувер, Пронейро і багато інших.
Також Євген пояснив деякі больові відчуття, які можуть виникати у людини.
Головний біль 90% - це головний біль напруги, мігрень.
Запаморочення - також не лікується судинними препаратами і ноотропами!
Остеохондроз також не має відношення до головних болів і запаморочення.
Зниження пам'яті, особливо до 60 років, пов'язане з тривожними розладами і порушенням уваги.
"Убиті судини" також не мають відношення до головних болів, зниження пам'яті, запаморочення, чистити їх фуфломіцинами абсолютно не потрібно.
Як ми раніше писали, більшість українців отримали "травму свідка". Що це таке читайте в матеріалі.
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