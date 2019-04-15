Доктор Комаровський відповів на важливе питання про жарознижуючі

Комаровський розповів про правила прийому жарознижуючих (фото: facebook.com/komarovskiynet)

Євген Комаровський вважає, що знижувати температуру потрібно в будь-якому випадку

Доктор Євген Комаровський відповів на дуже важливе питання про те, чи варто будити дитину з температурою 39-40 градусів, щоб дати їй жарознижуюче. Про це він написав на своїй Instagram-сторінці.

Доктор Комаровський радить розбудити дитину, оскільки при гранично високій температурі дитина втрачає багато рідини, що згодом може призвести до судом і, як наслідок, поїздки в лікарню.

"Коли вона не п'є, а температура висока - тоді настає зневоднення, і, часто-густо, ви прокидаєтеся (або не прокидаєтеся) і уві сні починаються судоми, і ви їдете в лікарню", - пише Комаровський.

Якщо ж температура тіла малюка менше 38,5 градусів, то можна і далі мирно спати, але якщо зростає, - варто розбудити і дати жарознижуючі, - вважає Євген Олегович.

Комаровський розповів про правила прийому жарознижуючих (фото: pixabay.com)

Раніше лікар Євген Комаровський розповів, чому у дітей з'являється ячмінь і фурункули, і до яких засобів варто вдатися при лікуванні цієї дитячої хвороби.

Нагадаємо, Комаровський розповів про правильну профілактику грипу та ГРВІ. Педіатр дав кілька слушних порад, як уберегтися від вірусної інфекції.

Нагадаємо, раніше доктор Комаровський розповів, як правильно пережити перехідний вік підлітка, пов'язаний з гормональним дисбалансом, перепадами настрою і проблемами зі шкірою.