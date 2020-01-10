Заручники імпорту: що буде з цінами в Україні у 2020 році

Фото: Віталій Носач, РБК-Україна

У Кабінеті міністрів розраховують, що українська економіка у 2020 році збереже і навіть поліпшить динаміку зростання. В оптимістичному прогнозі Мінекономіки очікує інфляцію близько 5,8%, зростання ВВП – 4,8%, а обмінний курс у межах 24,8 гривень/долар.

Якщо цей сценарій стане реальним, то, на думку експертів, ціни на основні групи товарів не будуть сильно зростати. До того ж вартість продуктів харчування будуть стримувати більш дешеві імпортні товари, які після зміцнення курсу гривні стало вигідно завозити в Україну з-за кордону. Детальніше – у матеріалі РБК-Україна.

На ціни у першому півріччі в основному будуть впливати такі фактори, як уповільнення інфляції, зростання соціальних стандартів і курсова політика, вважає заступник гендиректора Української аграрної конфедерації Наталія Зарицька. Внутрішні ціни на різні види товарів під впливом цих факторів повинні зрости в середньому на 5-6%, вважає вона.

Але зростання вартості продуктів харчування не вдарить по гаманцях українців, оскільки зарплати можуть збільшитися приблизно на 15%, тим самим компенсувавши можливу інфляцію. І тому купівельна спроможність населення покращиться, говорить гендиректор Української асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко.

Якщо ж якісь групи товарів почнуть дорожчати вище рівня очікуваної інфляції, тоді це зростання може стабілізувати імпорт, упевнений член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин. Імпортні товари часто дешевше українських аналогів.

"Сьогодні 70% наявної продуктової соціального кошика в Україні оцінюється вище, ніж у сусідів. Приміром, у нас кілограм пшеничного хліба стоїть на 4,7 гривень дорожче, ніж у сусідній Польщі. Це означає, що будь-яке істотне зростання цін у нашій країні може бути згладжено завезенням імпортних товарів з Європи, країн Балтії або Азії. Звичайно ж, за умови, що курс національної валюти буде стійкий і далі", – вважає економіст.

Курятина і масло

В УАК очікують зростання цін на молочні продукти, сир та вершкове масло у межах 1,5-3%. Це пов'язано з постійним скороченням молочного поголів'я. Олег Пендзин при цьому уточнює, що вершкове масло не буде сильно дорожчати ще й тому, що цінник на цей продукт в Україні і так завищений порівняно з аналогічними товарами з Польщі, Іспанії та Білорусі.

Стабільними залишаться ціни на курятину, так як Україна масово виробляє і експортує цей товар за кордон. "Куряче філе і субпродукти можуть навіть трохи подешевшати за рахунок акцій у супермаркетах", - пояснює Зарицька. Тоді як свинина і яловичина можуть подорожчати приблизно до 3%. Це зростання традиційно може спостерігатися у період свят.

Ціни на яйця, на думку експертів, цілком передбачувані. У найближчі місяці десяток яєць може обійтися 27-29 гривень. Незначні цінові коливання в УАК пояснюють тим, що у холодну пору року курки несуть менше яєць, тому взимку ця продукція може дорожчати.

Тоді як соняшникова олія може просісти у ціні – на 1-3 гривні за літр. По-перше, у 2019 році Україна зібрала рекордний урожай соняшнику. По-друге, країна є найбільшим експортером цього продукту. По-третє, вартість соняшникової олії повинна зрівнятися з європейськими цінами. Наприклад, українцям цей товар коштує на 27% дорожче, ніж іспанцям. Та якщо продукція вітчизняного виробництва не буде дешевшати, тоді ціни стабілізують імпортні аналоги.

Вартість цукру також не повинна сильно змінюватися. Взимку цей продукт може подешевшати на 1 гривню, а у літній період масової заготівлі консервації повернутися до попереднього показника, вважає Наталія Зарицька з УАК.

"Зараз Україна виробляє цукор з цукрових буряків у менших обсягах, ніж раніше. Тому даний продукт може трохи подорожчати ближче до літа. Якщо ж на цукор з'явиться ажіотажний попит, тоді можливе зростання цін допоможе заспокоїти імпорт тростинного цукру", - акцентує експерт.

Олег Пендзин з ЕДК згоден з тим, що тростинний цукор є гарною конкуренцією українському продукту, оскільки за кордоном обходиться на 25-30% дешевше.

"Раніше з метою захисту цукрових заводів Україна намагалася обмежено ввозити цей продукт в країну. Але якщо влітку запасів бурякового цукру виявиться недостатньо, тоді проблему будуть вирішувати за допомогою імпорту тростинного цукру", - говорить Пендзин.

Поки не варто очікувати стрибків цін на яблука. Їх вартість, якщо говорити про українську продукцію, може піднятися максимум на 2 гривні за кілограм – в середньому до 18-22 гривень. Не виключено, що ця ціна не зміниться до нового врожаю. "На роздрібну вартість буде впливати попит і умови зберігання", - пояснює Зарицька.

Тоді як вартість імпортних яблук багато в чому буде залежати обмінного курсу гривні. Якщо гривня залишиться стійкою, українці будуть активно розкуповувати польські яблука, впевнені в ЭДК.

Хліб і борщовий набір

Ціни на деякі продукти харчування можуть зрости в 2020 році вище рівня інфляції. І тут, на думку експертів, під удар потраплять в основному товари з умовного борщового набору – капуста, цибуля, буряк, морква. Ці найменування можуть стати дорожче на 8-10%, прогнозує Олексій Дорошенко.

"Вартість овочів залежить від імпорту, оскільки в останні роки Україна стала імпортером всього борщового набору з Іспанії, Польщі, Казахстану, Киргизії. Це означає, що за кордоном овочі коштують дешевше, ніж у нас, тому продукцію вигідно завозити. Винятком перестала бути навіть картопля, яку наша країна зазвичай імпортувала в березні-квітні з Єгипту. У 2019 році українці почали завозити цей продукт у самий розпал сезону збирання картоплі", – пояснює Дорошенко.

Хлібобулочна продукція може здивувати серйозним зростанням цін у роздробі. Буханець хліба може через півроку стати дорожче на 8% або на 1-2 гривні, кажуть в УАК. Трохи менше – на 5-7% – зросте вартість макаронів і спагетті, відзначають в ЕДК.

"Наш хліб у роздробі і так коштує дорого в порівнянні, наприклад, з сусідніми країнами Європи. Іноді різниця в ціні становить 30%. Але поки цей тренд не змінити, оскільки в 2019 році на світовому ринку спостерігалося зростання цін на зернові", – звертає увагу Олексій Дорошенко.

Вироби з круп також торкнеться тенденція подорожчання. На думку Зарицької з УАК, рис може зрости в ціні на 4%. Все тому, що цей продукт Україна завозить з-за кордону, відповідно, подальші розклади будуть залежати від вартості логістики й політики країн-імпортерів.

Буде дорожче і гречка – ціна може підскочити до 30 гривень за кілограм. Причиною зростання цін в даному випадку може стати низький урожай гречки. Справа в тому, що в 2019 році Україна зібрала лише 40% продукції порівняно з торішніми посівними площами. І не виключено, що в якийсь момент попит на гречку стане ажіотажним.

"Гречка буде рости у ціні не тільки через невисокий врожай, але і тому, що це специфічний товар. Крупу мало де виробляють, лише у деяких слов'янських державах та Південно-Східній Азії. Це автоматично може підвищити вартість імпорту для України", - вважає Пендзин.

Ціна на паливо

Що ж стосується роздрібних цін на паливо, в 2020 році вони можуть знизитися. Як пояснив заступник директора НТЦ "Психея" Геннадій Рябцев, цей тренд вже проявився в грудні минулого року, коли літр бензину марки А-95 в середньому по країні знизився на одну гривню. І це не межа: якщо курсова політика буде і далі демонструвати стабільність, паливо може подешевшати ще на 5%, вважає співрозмовник. У такому разі в роздробі літр А-95 додатково знизиться на 1,4 гривні.

Щоб такі прогнози збулися, український паливний ринок повинен враховувати три фактори: вартість нафтопродуктів на кордоні, курс нацвалюти і рівень попиту на бензин.

"Якщо на кордоні ціна нафтопродуктів змінюється на 1%, то через два тижні паливо в роздробі може змінитися на 10 копійок. А якщо курс стане більше або менше на 10 копійок, то за той же період роздрібна вартість бензину відреагує на 7-8 копійок. У той же час будь-яке збільшення попиту вплине на подорожчання бензину, і навпаки", - пояснює Рябцев.

За його словами, якщо ці фактори будуть рухатися в одному напрямку, наприклад, гривня зміцниться і вартість нафтопродуктів на кордоні подешевшає, то бензин у роздробі теж стане доступнішим. "Якщо ж дані показники почнуть змінюватися різноспрямовано, роздрібна ціна на пальне не повинна змінюватися", - уточнив Рябцев.