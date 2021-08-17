Дохла риба, шалений сморід: Київське море позеленіло і перетворюється в болото (відео)

Він також опублікував відео позеленілого водосховища, зняте Іриною Вербівською при моніторингу на човні.

Екс-політик наголошує, що екологи вивчають кожен день нові й нові катаклізми, і останнім часом стали все частіше з'являтися дані про погіршення навколишнього середовища, яка стає "новою жорсткою реальністю".

"В якій, якщо так буде продовжуватись далі, через декілька років чиста річка, або чиста вода з-під крану, буде такою ж рідкістю, як парад планет", - йдеться в повідомленні.

Фірсов з обуренням зазначає, що зелений і каламутний Дніпро "благає про допомогу і вмирає". Навкруги - "шалений запах" і мертва риба.

"Ми ґвалтуємо його кожен день. Скидаємо сотні тонн шкідливої отрути щоденно. При цьому беремо сотні тонн води для власних потреб. І ні-чо-го Дніпру не повертаємо. Ніби цей ресурс нескінченний", - пише Фірсов.

Відео: Київське море перетворюється на болото

Користувачі мережі в коментарях до публікації зазначають, що проблема із помутнінням Київського водосховища триває багато років, і поступово тільки посилюється, а причина появи такої зеленої фарби - колонії мікроцистісу.

"Інститут гідробіології займається вивченням цієї проблеми багато років поспіль, основною причиною є зарегулювання русла Дніпра каскадами і штучними морями. Саме в теплих мілких стоячих водах цих "морів" колонії активно ростуть і кожного літа одна й та сама зелена гидота спускається потім з водою у Дніпро. Вирішення проблеми поки не існує, бо повернути річку до первинного швидкоплинного стану без каскадів вже фактично неможливо. Були спроби зменшити зелену масу водоростей природним шляхом, в штучні моря запустили мальків білого амура який поїдає мікроцистіс, але з‘ясувалося, що це доволі агресивний вид який знищує також ікру наших природних річкових мешканців. Проект було зупинено. Наявність хімікатів чи фосфатів чи органічних забруднювачів є суто вторинною, первинним є висока температура і непроточність води в штучних морях! Це не означає, що не треба займатися чистотою води Дніпра, але само по собі це проблему не усуне, на жаль", - пише Олена Кондратюк.

Відео: Київське море "зацвіло" і стало зеленим