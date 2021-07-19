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Київська річка вкрилася небезпечною піною. Тепер це потужним потоком мчить у Дніпро

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Київ, Понеділок 19 липня 2021 10:15
Київська річка вкрилася небезпечною піною. Тепер це потужним потоком мчить у Дніпро Колаж РБК-Украна: у Києві річка, що впадає в Дніпро, покрилася піною
Автор: Світлана Мащенко

У річку Сирець, що в парку "Сирецький гай", невідомі зливають речовини, які утворюють у воді сильну піну. В результаті забруднена вода через Кирилівське озеро і річку Почайна потрапляє в Дніпро.

Про це розповіла в Facebook очевидиця події Світлана Гурова.

Злив незрозумілої речовини в річку поруч з метро "Сирець", за словами очевидиці, відбувається орієнтовно з боку приватного сектора

Жінка каже, що сюди бігають купатися діти, люди гуляють з собаками.

"Це джерельне місце! Ми з джерел беремо воду. Що ви творите, тварі?"- не приховує обурення автор відео.

Відео: у річку Сирець у Києві зливають небезпечні відходи (Facebook / Світлана Гурова)

"Зареєстровано звернення до поліції Подільського р-ну за номером 27424. Прошу підтримки. Екологічну поліцію викликати не вдалося! У понеділок будемо звертатися знову до "екології", - повідомляє Світлана.

Цікаво, що зазвичай течія в річці дуже спокійна. На фото нижче видно, як Сирець виглядає у звичайному стані.

Київська річка вкрилася небезпечною піною. Тепер це потужним потоком мчить у Дніпро

Фото: річка Сирець у Києві (Вікіпедія)

Для довідки:

Сирець (Сирецький струмок) - річка, що впадає в Кирилівське озеро, з якого витікає права притока Дніпра Почайна. Протікає по території Києва.

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