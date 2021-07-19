Київська річка вкрилася небезпечною піною. Тепер це потужним потоком мчить у Дніпро
У річку Сирець, що в парку "Сирецький гай", невідомі зливають речовини, які утворюють у воді сильну піну. В результаті забруднена вода через Кирилівське озеро і річку Почайна потрапляє в Дніпро.
Про це розповіла в Facebook очевидиця події Світлана Гурова.
Злив незрозумілої речовини в річку поруч з метро "Сирець", за словами очевидиці, відбувається орієнтовно з боку приватного сектора
Жінка каже, що сюди бігають купатися діти, люди гуляють з собаками.
"Це джерельне місце! Ми з джерел беремо воду. Що ви творите, тварі?"- не приховує обурення автор відео.
Відео: у річку Сирець у Києві зливають небезпечні відходи (Facebook / Світлана Гурова)
"Зареєстровано звернення до поліції Подільського р-ну за номером 27424. Прошу підтримки. Екологічну поліцію викликати не вдалося! У понеділок будемо звертатися знову до "екології", - повідомляє Світлана.
Цікаво, що зазвичай течія в річці дуже спокійна. На фото нижче видно, як Сирець виглядає у звичайному стані.
Фото: річка Сирець у Києві (Вікіпедія)
Для довідки:
Сирець (Сирецький струмок) - річка, що впадає в Кирилівське озеро, з якого витікає права притока Дніпра Почайна. Протікає по території Києва.
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