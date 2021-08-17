Дохлая рыба, дикая вонь: Киевское море позеленело и превращается в болото (видео)

Он также опубликовал видео позеленевшего водохранилища, снятое Ириной Вербивской при мониторинге на лодке.

Экс-политик подчеркивает, что экологи изучают каждый день новые и новые катаклизмы, и в последнее время стали все чаще появляться данные об ухудшении окружающей среды, которая становится "новой жесткой реальностью".

"В которой, если так будет продолжаться дальше, через несколько лет чистая река, или чистая вода из-под крана, будет такой же редкостью, как парад планет", - говорится в сообщении.

Фирсов с возмущением отмечает, что зеленый и мутный Днепр "умоляет о помощи и умирает". Кругом - "дикая вонь" и мертвая рыба.

"Мы насилуем его каждый день. Сбрасываем сотни тонн вредного яда ежедневно. При этом берем сотни тонн воды для собственных нужд. И ни-че-го Днепру не возвращаем. Будто этот ресурс бесконечен", - пишет Фирсов.

Видео: Киевское море превращается в болото

Пользователи сети в комментариях к публикации отмечают, что проблема с замутнением Киевского водохранилища длится много лет, и постепенно только усугубляется, а причина появления такой зеленой краски - колонии микроцистиса.

"Институт гидробиологии занимается изучением этой проблемы много лет, основной причиной является зарегулирование русла Днепра каскадами и искусственными морями. Именно в теплых мелких стоячих водах этих "морей" колонии активно растут и каждый год одна и та же зеленая гадость спускается затем с водой в Днепр. Решение проблемы пока не существует, потому что вернуть реку к первоначальному скоротечному состоянию без каскадов уже фактически невозможно. Были попытки уменьшить зеленую массу водорослей естественным путем, в искусственные моря запустили мальков белого амура который поедает микроцистис, но выяснилось, что это довольно агрессивный вид, который уничтожает также икру наших природных речных обитателей. Проект был остановлен. Наличие химикатов или фосфатов или органических загрязнителей является сугубо вторичным, первичным является высокая температура и непрочность воды в искусственных морях! Это не значит, что не надо заниматься чистотой воды Днепра, но само по себе это проблему не устранит, к сожалению", - пишет Елена Кондратюк.

Видео: Киевское море "зацвело" и стало зеленым