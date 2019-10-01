Є домовленість: Заворотнюк дасть інтерв'ю на ТБ

Анастасія Заворотюк, у якої за запевненням ЗМІ, четверта стадія раку, стримає свою обіцянку і дасть інтерв'ю. Про це повідомив її концертний директор Стас Христов, передає одне з російських ЗМІ. Однак поки що немає конкретної дати, коли це може статися.

Зазначимо. що раніше в пресі з'явилася інформація, що "прекрасна няня" дасть інтерв'ю на одному з телеканалів російського телебачення і відверто розповість, що ж з нею відбувається і, чи правдиві всі чутки, які про неї ходять. Однак, вже почався жовтень, а артистка в ефірі так і не з'явилася. Стас Христов зазначив, що її родичі нібито проти того, щоб Анастасія розповіла правду.

За словами Христова, поява артистки на ТБ буде анонсовано.

"Я поки не знаю. У мене точної дати немає. У мене є домовленість з каналом про інтерв'ю", - розказав Стас Христов.

Анастасія Заворотнюк (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Як ми раніше писали, в клініці, де знаходиться актриса, вибухнув скандал після заяви про те, що одна зі співробітниць знімала актрису на відео, поки вони перебувала у вкрай важкому стані. Після звільнення "підприємлива" жінка запропонувала продати контент журналістам... але потім передумала, адже злякалася, що її особистість розкриють.