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Ухаживает за тяжелораненым сыном: учительница проводит онлайн-уроки из больничной палаты

Понедельник 19 февраля 2024 19:30
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Ухаживает за тяжелораненым сыном: учительница проводит онлайн-уроки из больничной палаты Мать раненого на фронте сына проводит уроки из больницы (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

Учительница из Днепропетровской области ухаживает за своим тяжелораненым на фронте сыном и проводит онлайн-уроки для своих учеников из больницы.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook-страницу реабилитационного центра Unbroken.

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Так, Вера Григорьевна, мать тяжелораненного воина Владимира, не жалеет усилий, чтобы помочь сыну в реабилитации после потери глаза и руки на фронте.

Она поддерживает его на каждом этапе. Благодаря ее заботе и усилиям врачей военный уже может самостоятельно пересаживаться с кровати в колесное кресло.

Ухаживает за тяжелораненым сыном: учительница проводит онлайн-уроки из больничной палаты

Владимир Вивсянников на реабилитации (фото: facebook.com/unbroken.ua)

Однако, в связи с тем, что женщина постоянно находится в реабилитационном центре рядом со своим сыном, она пытается работать учительницей удаленно.

У нее есть свое рабочее место в палате - подоконник, с которого проводит уроки школьникам из Кривого Рога.

"Это [подоконник] мой рабочий стол. Есть у меня планшет, интернет и мои учебники. Учебники я с собой с Днепропетровщины привезла. Я не могу без учебника, мне так лучше", - рассказала родственница защитника "Суспільному".

Отметим, что Владимир Вивсянников получил ранения во время обстрелов со стороны российских сил в июле 2023 года.

Он лишился правой руки, части пальцев на левой руке, глаза, и также серьезно пострадала правая нога.

Ухаживает за тяжелораненым сыном: учительница проводит онлайн-уроки из больничной палаты

Владимир Овсянников (фото: facebook.com/unbroken.ua)

В реабилитационный центр мужчина попал пять месяцев назад.

Сейчас воин пережил около 20 операций, его ожидает еще 10. После этого он проведет месяцы реабилитации и ему установят современный протез руки.

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