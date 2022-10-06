Что помогает укрепить иммунитет осенью: врач назвала самые простые методы

Осень и первые холода приносят с собой риск инфицирования респираторными заболеваниями. Чтобы снизить вероятность заболеть, нужно укреплять свой иммунитет.

Упражнения

Специалист рекомендует ежедневно делать хотя бы минимальные физические нагрузки для организма.

"Во-первых, это хотя бы минимальная физическая нагрузка: выйти на одну остановку раньше, спуститься не лифтом, а лестницей, посещать зал, у кого есть такая возможность, или домашняя активность" - говорит терапевт.

Питание

По словам Вербицкой, второй составляющей крепкого иммунитета является сбалансированное питание. Она советует по возможности избегать фастфуда и готовить пищу дома.

Если нет возможности приготовить еду самостоятельно и приходится покупать готовую, то лучше отдавать предпочтение простым продуктам, но при этом выбирать котлету, а не сосиску.

"То есть, избегать готовой пищи, которая принесет кучу калорий, но не даст полноценного белка и полезного жира. А готовые продукты часто содержат большое количество углеводов и жиров. Это приводит к повышению количества сахара и холестерина в крови", - предупредила специалист.

Она назвала продукты, которые нужно обязательно включить в свой рацион осенью.

"Поэтому стоит выбирать полноценные продукты. Употреблять также каши и макароны долгой варки, добавлять овощи, сейчас сезон капусты, свеклы, моркови. К овощам необходимо добавлять растительное масло, 1-2 ст. ложки. Не бояться есть сало, но нужно знать меру: двух кусочков будет достаточно. Жир "любят" наши легкие, бронхи, женская половая система, мозг. Для иммунитета также необходим белок", - посоветовала врач.

Сон и меньше стресса

Любовь Вербицкая напоминает, что нельзя пренебрегать сном и спать менее 7 часов в сутки. Нехватка сна повышает уровень кортизола в организме и вызывает нарушения нервной системы. А это в свою очередь, негативно влияет на иммунитет.

"Стоит избегать по возможности стресса, так как стресс провоцирует "самопоедание" организма. Стараться абстрагироваться, меньше контактировать с людьми, которые несут негатив. Подключать техники для снятия напряжения: дыхательные упражнения, медитации, слушать музыку, выпить теплого чая. Это может быть даже кофе с черным шоколадом, прислушайтесь к себе и используйте то, что помогает конкретно вам", - подчеркнула специалист.

Витамины

В осенне-зимний период врач рекомендует принимать витамин Д, но только в профилактических дозах - 2000 МО. Мегадозы (больше профилактической нормы), могут назначать только лечащие врачи после необходимых анализов и индивидуального расчета. Другие витамины также нужно принимать только по назначению врача.

"Для этого нужно сдать анализы, и врач назначает препараты, чтобы закрыть дефициты. Например, если у женщины есть железодефицит, то у нее будет снижение иммунитета и кислородное голодание. То есть, сначала надо наладить рацион, сдать анализы, а уже потом монопрепаратами закрывать дефициты", - объяснила Вербицкая.

Питьевой режим

По словам специалиста, многие пренебрегают питьевым режимом, а он тоже важен для полноценной работы иммунитета. Каждый день нужно употреблять 1,5-2 л воды, а при респираторных заболеваниях увеличивать это количество в два раза.