Кому категорически нельзя есть крабовые палочки

Крабовые палочки особенно становятся популярными в период праздников, поэтому важно знать, кому их категорически нельзя есть. Этот продукт вызывает множество споров, ведь имеет определенное влияние на здоровье.

Кому нельзя есть

Аллергикам

Из-за наличия большого количества рыбы в составе продукта, крабовые палочки нельзя употреблять людям, имеющим соответствующую аллергию. Также не стоит есть продукт тем, кто чувствителен к яичному белку или сое.

Симптомы аллергии на крабовые палочки такие же, как и у большинства симптомов пищевой аллергии: зуд, покалывание или отек во рту, тошнота, рвота, боль в животе и, в некоторых редких случаях, анафилактический шок.

Беременным женщинам

Во время беременности у женщины может спонтанно возникнуть аллергическая реакция даже на продукты, которые она ранее хорошо переносила.

Важно, что влияние продукта на саму беременную и развитие плода никем не изучалось. Поэтому не рекомендуют беременным и женщинам на ГВ есть этот продукт.

Дети

Из-за наличия в составе крабовых палочек синтетических пищевых добавок и консервантов нельзя назвать продукт полезным для детского питания.

Детям, особенно до 3 лет, желательно давать отварное рыбное филе. Дети склонны к пищевой аллергии, поэтому не стоит рисковать.

Диабет

Для человека, страдающего сахарным диабетом, крабовые палочки не представляют полезности. В продукте содержится крахмал и сахар, а это углеводы, способные и в небольшом количестве вызвать обострение у больного.

Настоящее крабовое мясо является гораздо лучшим выбором для людей с диабетом, поскольку имитация краба содержит добавленные углеводы, как крахмал, так и сахар.

Как выбрать крабовые палочки

Нутрициолог Людмила Матишинец рассказала, что важно убедиться, что продукт содержит не менее 30-40% сурими. Если на упаковке проценты не указаны, выбирайте продукт, где сурими первая составляющая в списке.

Лучше всего выбирать продукт в вакуумной упаковке, чтобы избежать доступа воздуха. Палочки в других упаковках могут иметь сокращенный срок годности из-за влаги.

Качественная крабовая палочка должна быть чисто белого цвета. Любые серые или желтые пятна указывают на возможность низкого качества продукта.

При нажатии крабовая палочка должна легко потрескаться, но не сломаться полностью. Много крахмала в продукте может быть признаком низкого качества.

Эксперт добавила, если вы используете крабовые палочки дома, убедитесь, что они легко режутся, оставаясь упругими и целыми. Это свидетельствует об их качестве.